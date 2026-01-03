Sarmiento negocia con Unión por el paraguayo Junior Marabel

Sarmiento está interesado en el delantero de Unión Junior Marabel. El Kiwi busca un préstamo con cargo y opción de compra

Junior Marabel pidió un permiso especial para no sumarse al plantel de Unión en el inicio de la pretemporada. Si bien el 60% de su ficha pertenece al Tate, el delantero no retornará al equipo dirigido por Leonardo Madelón.

En consecuencia, la postura de la dirigencia rojiblanca es intentar transferir dicho porcentaje para desprenderse del jugador, dado que le queda un año más de contrato.

Lo cierto es que en las últimas horas, Sarmiento se puso en contacto para averiguar condiciones por Marabel. Y se menciona que la intención del Kiwi es ofrecer un préstamo por un año con cargo y opción de compra.

LEER MÁS: Se definieron los días en los que Unión jugará las primeras tres fechas del Torneo Apertura

Sucede que si Unión lo presta sin renovar el vínculo a fin de año, perderá el 60% de los derechos económicos del goleador. Por lo cual, para cederlo a préstamo, primero tendría que renovar el contrato que expira en diciembre de 2026.

Así las cosas, parece complicado que la operación pueda darse si antes Marabel no se sienta a extender el contrato con Unión ya que el jugador en junio, está en condiciones de negociar con otro club, en calidad de jugador libre.