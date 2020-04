Simonutti: "Spahn no tiene margen de fracaso como en 2012"

Leonardo Simonutti es el actual referente de la agrupación Triunfo Tatengue, que viene realizando una importante tarea en los últimos tiempos, convirtiéndose en la segunda fuerza política, con un claro cuestionamiento a la actual conducción del club que encabeza Luis Spahn en Unión.

Simoniutti, quien se transformó en la cabeza visible de la agrupación, secundado por Rodrigo Villarreal, habló con UNO Santa Fe, donde en el arranque de la charla hizo su presentación, contando sus raíces tatengues: "Mi relación con Unión nace desde que era muy chiquito, cuando me llevó a la cancha mi papá. En la final de 1979 contra River mi papá fue a la cancha con unos amigos y me quedé escuchando por radio. Fui uno de los fundadores de la filial Fantasma Ruiz de Esperanza, hace muchos años".

En cuanto a lo que pretende de Unión como institución, reveló: "Debe ser un club, profesional, modelo, no como en este momento como ocurre con la gestión de Spahn, quien en esta oportunidad no tiene margen de un fracaso como ocurrió en 2012. Es el total responsable de la situación del club, desde el momento que le debemos tanto dinero, porque no pudimos terminar la tribuna, porque nos fuimos al descenso con él, desarmó equipos como en esta oportunidad, y por no poder despegar como institución".

"Creemos que hay que profesionalizar el club en cada una de las áreas, tener a los mejores en cada una de las áreas, como marketing, fútbol profesional, fútbol amateur, disciplinas, gerentes, porque teniendo en cada una de las líneas a los mejores haremos un club mejores. En tanto que por otro lado como dirigentes queremos ser los mejores y estar a la altura de las circunstancias. Por eso Triunfo Tatengue es una agrupación que llama a todos aquellos que quieran poner no solo la cabeza, sino el trabajos para llevar adelante al club, la materia gris y las ganas de trabajar por el club", destacó en otra parte de la charla.

Y agregó: "En las elecciones dije que para ser presidente de Unión no era necesario tener dinero, porque si para ser presidente es necesario tener billetera es una cuestión que solo lo podrían ser 20 o 25 personas. Pueden ser presidente aquel que sea una persona inteligente, quiera al club y que no vaya a hacer negocios, que quiera un Unión grande, con un proyecto de esas características. Nosotros vemos en este Unión que solo aquellos que tenían billetera fueron presidentes, porque siempre tenían que salir a resolver los temas con plata. Nosotros queremos erradicar eso, queremos que el club sea sustentable y de la única manera de lograrlo es que todo lo que se haga sea para beneficio del club y no para beneficios personales, y siempre teniendo un proyecto de largo, corto y mediano plazo, por etapas, para que tenga superávit y no déficit, lo que genera que siempre se tenga que recurrir a un presidente, al que se le debe siempre dinero y hay que pedirle la escupidera para pedirle dinero, que no se sabe cuándo se le puede devolver y en el caso de Spahn tampoco se sabe cuánto le dio al club, ni de qué manera, porque no está claramente contabilizado, si se bancarizó o no. Hay que tener las cuentas claras y buscar que el club sea superavitario y no buscar bomberos para que le presten dinero al club".

Rodrigo Villarreal.jpg La agrupación Triunfo Tatengue, con Rodrigo Villarreal, en una obra benéfica para Unión. Agrupación Triunfo Tatengue

Mientras que luego fue muy crítico también con las agrupaciones que se conformaron con referentes de las anteriores Comisiones Directivas del club, y apuntó: "Hoy vemos que hay agrupaciones que presentaron notas que están pidiendo saber cómo fueron las ventas de Yeimar Gómez Andrade, porque no quedó claro, porque se comentan muchas cosas. Nosotros no notamos que estas agrupaciones o miembros de CD anteriores, con Franco Soldano no salieron a pedir información públicamente sobre su venta, pedir explicaciones de por qué Lucas Gamba quedó libre, qué paso con tantas incorporaciones que hizo Spahn en estos años, más de 100, de las cuales algunas fueron terribles fracasos. ¿Cómo puede ser que se hayan realizado operaciones y que no se haya informado al socio, que es el dueño del club, sepa cómo se hicieron las operaciones? En definitiva, los que hoy son opositores, cuando hace poco fueron oficialistas no tenían la misma forma de manejarse, más teniendo en cuenta que formaron parte de operaciones muy comentadas, como el caso de Soldano que tenía un valor de 4.000.000 de dólares y se vendió por un poco más de 800.000 dólares".

Sobre la actual situación del equipo que no tiene DT tras la partida de Leonardo Madelón, y en cuanto a la idea de conformar un torneo con 30 equipos, opinó: " Hoy resulta que no tenemos técnicos, que se está viendo en una plantilla de 15 posibles técnicos que puedan llegar a sumarse al club, mientras tanto estamos perdiendo tiempo. Tampoco sabemos cuándo arrancará el fútbol, y es un despropósito que se piense en un torneo de 30 equipos, no estamos de acuerdo. El fútbol argentino tiene que aspirar a cómo se juega en las principales ligas, con 20 o 22 equipos, jugar Copa Argentina, Sudamericana y Libertadores, pero es un despropósito un torneo con tantos equipos, como también lo es eliminar los descensos, cuando la política se mete en el fútbol se comenten los errores por los cuales retrocede el fútbol argentino y también los clubes, como es el caso de Unión en los últimos años. Estamos de acuerdo con los premios de que los equipos que hacen las cosas bien y son prolijos puedan estar en Primera y los que las hacen mal y son desprolijos desciendan."

Más adelante continuó contando su proyecto de club, y afirmó: "Nosotros aspiramos a un club prolijo, sustentable y profesional, con un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Para eso lo tenemos a Víctor Bottaniz como formador de inferiores, a Claudio Gugnali como manager, hoy sonando como posible técnico de Unión. Y sabemos lo importante de Leo Madelón, pero las personas pasan, las instituciones quedan y nosotros queremos hacer a un Unión grande, tan grande como el de Casabianca, como el de Corral y el de Malvicino en su momento. Nosotros pensamos que Unión es mucho más que una persona, por eso tenemos que ser previsores, previsibles y tener un club sustentable y profesional, como son los clubes de elite en España, Italia, Alemania e Inglaterra".

image.png Parte de la agrupación Triunfo Tatengue, comandada por Leonardo Simonutti, con la participación de Rodrigo Villarreal.

Para finalizar de la siguiente manera "Teníamos y tenemos proyecto del predio propio, de mejorar el IPEI, de reformar y refuncionalizar el frente del club, de modificar el estatuto y hacerlo moderno, de mejorar el estadio, de generar recursos con el estadio Ángel Malvicino, tenemos miles de proyectos, que permiten tener ingresos y mejores condiciones en la institución, deportivas, edilicias y ser el ejemplo de un club en Santa Fe, en toda la provincia y ser nación en el país. Pero hay que cambiar la cabeza y salir de la mediocridad que hoy tiene Unión. Y poder llegar a ser el club que todos los tatengues deseamos".