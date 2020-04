Unión: la lista de técnicos para suceder a Madelón

Los dirigentes de Unión intentan diagramar la mejor estrategia para encontrarle un reemplazante a Leonardo Madelón para cuando se reanude la actividad futbolística, que fue interrumpida por la pandemia del coronavirus que afecta a más de 170 países en el mundo.

La tarea no es para nada fácil, ya que la misión es suplantar a un entrenador que en su tercer ciclo tuvo un paso excepcional, logrando dos clasificaciones consecutivas a la Copa Sudamericana (2019 y 2020), hizo afirmar a varios juveniles en Primera División y se produjeron ventas muy importantes, como nunca antes había ocurrido en la historia del club.

En esta misión tienen un aliado y es el tiempo, ya que como hay una gran incertidumbre sobre qué es lo que ocurrirá con el fútbol. Incuso se menciona la posibilidad de dar por terminada la temporada y arrancar una nueva después de junio o julio, lo que le sigue dando una ventaja en dicha búsqueda.

Además hay un tema económico, ya que Madelón era uno de los entrenadores mejores pagos del fútbol nacional, con lo cual ahorrarse dicho importe resulta vital en esta época de crisis económica que se originó como consecuencia de la cuarentena por el coronavirus.

Se viene informando de una larga lista de entrenadores que fueron ofrecidos y otros por los cuales se preguntó. Algunos de esto se cayeron por peso propio mientras que otros quedaron relegados como consecuencia que no dejaron satisfechos a la mayoría de los directivos.

En ese rubro la lista de entrenadores que figuraron en el radar de los dirigentes y que fueron ofrecidos es interminable y cuenta con los siguientes nombres: Juan Pablo Vojvoda, Gustavo Alfaro, Omar De Felippe, Rolando Schiavi, Alfredo Berti, Gustavo Coleoni, Pablo "Vitamina" Sánchez, Silvio Rudman, Omar Asad, Hernán Darío "Bolillo" Gómez, Gabriel Schurrer, Christian Ledesma, Rolando Cristante, Carlos Mayor, Guillermo Moriggi, Néstor Lorenzo (ex ayudante de Pekerman en la Selección Argentina), Victor Hugo Andrade, Dalcio Giovagnoli, Mauro Cetto (ex jugador de Central y manager del club) y Martín Lazarte (jugó en Nacional, La Coruña).

Sin embargo, según informó Diez en Deportes, hay dos nombres que son los que se estarían analizando debido a que son los que más convencen, y que no figuran dentro de esta larga nómina de entrenadores.

El primero de ellos es Claudio Gugnali, quien tiene su cuerpo técnico armado con Julián Camino, más allá que luego del Mundial de Brasil 2014, cuando formaron parte del grupo de trabajo de Alejandro Sabella en la Selección Argentina, no volvieron a trabajar.

Al presidente Luis Spahn no le disgustó esta posibilidad, sobre todo atendiendo a la identificación que tiene con los colores del club debido a su paso como entrenador en la "B" Nacional. Sin embargo, no contó con la aceptación del resto de la Comisión Directiva, con lo cual quedó esta posibilidad en stand by.

Gugnali1 Claudio Gugnali podría ser uno de los elegidos por Luis Spahn para suceder a Leonardo Madelón como DT de Unión.

Es que Gugnali jugó políticamente en las últimas elecciones a presidente en el club, ya que fue presentado como la gran bandera futbolística de parte de Triunfo Tatengue, agrupación que llevaba como presidente al periodista Rodrigo Villarreal, uno de los principales opositores que tiene la gestión de Spahn en Unión.

Mientras que el otro nombre que se está analizando es el de Claudio Vivas, quien llega de dirigir a Bolívar de Bolivia, luego de un paso por Sporting Cristal de Perú. A varios dirigentes los convence el hecho que es uno de los discípulos de Marcelo Bielsa, con quien trabajó en la Selección Argentina y en la Selección de Chile.

image.png Claudio Vivas también figura en carpeta de los dirigentes para ser el nuevo DT de Unión.

Tampoco habría que descartar el nombre de Silvio Rudman, que figura en la lista interminable de entrenadores ofrecidos. Fue recomendado por Néstor José Pekerman, y no se descarta que se intente encontrarle un ayudante de campo que esté identificado con Unión para que su posibilidad termine de cerrar.

Más allá de todas estas alternativas no se descarta que ante la falta de convencimiento total de la Comisión Directiva se decida por apostar a un interinato prolongado de Marcelo Mosset, quien dirigió el primer partido de la Copa de la Superliga ante Arsenal (1-1), debido a que tuvo una gran aceptación de parte de los referentes del plantel rojiblanco.