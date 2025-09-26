Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tarragona: "No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón"

El delantero de Unión, Cristian Tarragona, se sumó al análisis general del empate ante Banfield en el Florencio Sola

26 de septiembre 2025 · 22:14hs
Tarragona: No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón

Este viernes por la noche, Unión sumó un empate 0-0 en su visita a Banfield por la fecha 10 del Clausura. Resultado que le permite seguir alejándose de la zona baja y mantener la ilusión de pelear más arriba. Tras el encuentro, Cristian Tarragona analizó lo que dejó el partido en el Florencio Sola.

No se vio el mejor Unión, pero estuvimos bien cerraditos en todas las líneas”, reconoció el delantero, en una autocrítica sobre la producción del equipo.

El atacante valoró lo que significa rescatar un punto en este tramo del torneo: “Es un punto que sirve un montón para lo que nos estamos jugando. Tuvimos una chance clara para ganarlo, pero en el final pudimos perderlo también”.

En esa línea, destacó la labor colectiva del plantel: “El trabajo silencioso que hacemos es clave y se refleja en la tabla. Hay que ser humildes y jugar en todas las canchas de la misma manera”.

Sobre el desarrollo del juego, Tarragona analizó: “Fue un partido muy físico. Nos taparon las salidas de los costados y se nos hizo cuesta arriba. Fue un partido raro, por así decirlo. El punto creo que estuvo bien. Hay que sumar”.

Finalmente, ya pensando en lo que viene, el atacante rojiblanco fue claro: “Se viene otro partido complicado (ante Aldosivi) y habrá que tener la cabeza bien fría”.

