Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

Matías Tagliamonte fue determinante en el final para Unión tapando varias opciones y así sostener el 0-0 ante Banfield. "Es importante sumar", admitió

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 22:03hs
Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Prensa Unión

Unión rescató un valioso empate 0-0 en su visita a Banfield por la fecha 10 del Clausura y, uno de los grandes responsables fue el arquero Matías Tagliamonte, que sostuvo el cero en el final con varias intervenciones determinantes en el estadio Florencio Sola.

• LEER MÁS: Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

Tras el encuentro, el guardameta analizó lo sucedido: “Nos costó un poco. Tuvimos una charla en el entretiempo, porque no éramos los de siempre. Es un escenario complicado ante un gran rival, así que siempre es importante sumar y terminar con el arco en cero”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

El golero también destacó la tranquilidad que transmite el entrenador: “Leo (Madelón) es muy tranquilo y eso ayuda al equipo a no perder la cabeza. Es un buen motivador y sirvió para seguir en partido, sin dejar de resaltar que no tuvimos un buen primer tiempo”.

• LEER MÁS: Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

Más allá de la autocrítica, Tagliamonte se mostró confiado en el potencial del grupo: “Tenemos un plantel completo, con jerarquía y técnica, y podemos dar mucho más. No hay que volverse locos. No jugamos bien, pero sumamos”.

• LEER MÁS: Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Sobre la acción que pudo cambiar el destino del partido en el cierre, no ocultó la dificultad: “Fue una pelota complicada, porque me sorprendió, pero contento de volver a sumar y cerrar el arco”.

Finalmente, el arquero tatengue resaltó la mentalidad con la que trabajan: “Estamos tranquilos, yendo paso a paso y sumando. Venimos de estar en el fondo y estamos buscando sumar lo más posible para estar lo más arriba posible”.

La palabra de Tagliamonte en Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1971727154401407121&partner=&hide_thread=false

Unión Banfield Matías Tagliamonte
Noticias relacionadas
El uno por uno de Unión en el empate ante Banfield.

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

fascendini, conforme en union: nos llevamos un punto muy importante para santa fe

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Unión empató con Banfield y lo más rescatable fue el resultado.

Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

union no tuvo peso en ataque, pero sumo un valioso punto ante banfield y sigue arriba en su zona

Unión no tuvo peso en ataque, pero sumó un valioso punto ante Banfield y sigue arriba en su zona

Lo último

Tarragona: No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón

Tarragona: "No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón"

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

Madelón, tras el empate en Banfield: No me gustó Unión, pero es un punto importante

Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

Último Momento
Tarragona: No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón

Tarragona: "No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón"

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

Madelón, tras el empate en Banfield: No me gustó Unión, pero es un punto importante

Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

Fascendini, conforme en Unión: Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Ovación
Tarragona: No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón

Tarragona: "No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón"

Fascendini, conforme en Unión: Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'