Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

Matías Tagliamonte fue determinante en el final para Unión tapando varias opciones y así sostener el 0-0 ante Banfield. "Es importante sumar", admitió

Unión rescató un valioso empate 0-0 en su visita a Banfield por la fecha 10 del Clausura y, uno de los grandes responsables fue el arquero Matías Tagliamonte , que sostuvo el cero en el final con varias intervenciones determinantes en el estadio Florencio Sola.

Tras el encuentro, el guardameta analizó lo sucedido: “Nos costó un poco. Tuvimos una charla en el entretiempo, porque no éramos los de siempre. Es un escenario complicado ante un gran rival, así que siempre es importante sumar y terminar con el arco en cero”.

El golero también destacó la tranquilidad que transmite el entrenador: “Leo (Madelón) es muy tranquilo y eso ayuda al equipo a no perder la cabeza. Es un buen motivador y sirvió para seguir en partido, sin dejar de resaltar que no tuvimos un buen primer tiempo”.

Más allá de la autocrítica, Tagliamonte se mostró confiado en el potencial del grupo: “Tenemos un plantel completo, con jerarquía y técnica, y podemos dar mucho más. No hay que volverse locos. No jugamos bien, pero sumamos”.

Sobre la acción que pudo cambiar el destino del partido en el cierre, no ocultó la dificultad: “Fue una pelota complicada, porque me sorprendió, pero contento de volver a sumar y cerrar el arco”.

Finalmente, el arquero tatengue resaltó la mentalidad con la que trabajan: “Estamos tranquilos, yendo paso a paso y sumando. Venimos de estar en el fondo y estamos buscando sumar lo más posible para estar lo más arriba posible”.

La palabra de Tagliamonte en Unión