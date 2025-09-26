Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, dijo que no estuvieron como siempre, pero que es un punto importante ante Banfield. "Quizás debamos cambiar el sistema", tiró

Unión igualó 0-0 este viernes por la noche ante Banfield en el estadio Florencio Sola por la fecha 10 de la zona A del Clausura, y al término del encuentro, el entrenador Leonardo Madelón dejó su análisis. Si bien valoró la unidad, fue autocrítico con el rendimiento de su equipo.

“Es un buen punto, pero no hicimos lo de siempre. Banfield nos sometió en el final con centros nomás. No me gustó Unión, pero le vemos el lado positivo por ser un rival que pelea con nosotros”, expresó.

El DT destacó que la producción ofensiva no fue la habitual: “Hubo muchas imprecisiones y casi lo ganamos con la acción de Palavecino, pero nos costó. No fuimos los de siempre en ataque. Palavecino entró bien y se está incorporando a la idea. Está cada vez mejor y se volvió una competencia interna para los demás”.

Madelón insistió en que el proceso de crecimiento continúa y llamó a la calma: “No hay que mirar más de lo que hay, porque puede ser contraproducente. Es el empate y nada más. Es un punto valedero. Estamos saliendo de abajo con consistencia”.

Madelón, sincero en Unión

En cuanto al desarrollo, reconoció que el equipo no estuvo fino: “Cuando no tenés un buen rendimiento, se contagia en todas las partes. Fue un partido luchado. No sé si fue el peor, pero no el que solemos jugar. La única pelota bien dada fue la de Palavecino mano a mano. El mérito también es de Banfield, que nos tapó varios lugares. Quizás debamos cambiar el sistema. Hay que reaccionar”.

De todas formas, el DT rescató aspectos positivos: “El arquero está con mucha confianza y seguro. Terminar con el arco en cero es muy bueno. Queremos ser un equipo protagonista, que vaya al frente, pero hay que ir despacio y no jugar con las emociones de la gente”.

Finalmente, Madelón valoró lo que significa sumar fuera de casa: “Hicimos ya una suma importante de puntos, pero hay que defenderlo. Vamos bien. Bajamos un poco el rendimiento, pero seguimos rindiendo. Sumar de visitante siempre es bueno, ni hablar ante un rival como Banfield. Nos deja tranquilos, tras un inicio complicado. Ahora estamos arriba y eso nos alegra, pero soy cauto. Hay que seguir mejorando”.