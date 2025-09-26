Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, dijo que no estuvieron como siempre, pero que es un punto importante ante Banfield. "Quizás debamos cambiar el sistema", tiró

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 21:48hs
Madelón, tras el empate en Banfield: No me gustó Unión, pero es un punto importante

Prensa Unión

Unión igualó 0-0 este viernes por la noche ante Banfield en el estadio Florencio Sola por la fecha 10 de la zona A del Clausura, y al término del encuentro, el entrenador Leonardo Madelón dejó su análisis. Si bien valoró la unidad, fue autocrítico con el rendimiento de su equipo.

• LEER MÁS: Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

Es un buen punto, pero no hicimos lo de siempre. Banfield nos sometió en el final con centros nomás. No me gustó Unión, pero le vemos el lado positivo por ser un rival que pelea con nosotros”, expresó.

• LEER MÁS: Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

El DT destacó que la producción ofensiva no fue la habitual: “Hubo muchas imprecisiones y casi lo ganamos con la acción de Palavecino, pero nos costó. No fuimos los de siempre en ataque. Palavecino entró bien y se está incorporando a la idea. Está cada vez mejor y se volvió una competencia interna para los demás”.

• LEER MÁS: Spahn: "El fútbol profesional de Unión refleja el esfuerzo de toda la institución"

Madelón insistió en que el proceso de crecimiento continúa y llamó a la calma: “No hay que mirar más de lo que hay, porque puede ser contraproducente. Es el empate y nada más. Es un punto valedero. Estamos saliendo de abajo con consistencia”.

Madelón, sincero en Unión

En cuanto al desarrollo, reconoció que el equipo no estuvo fino: “Cuando no tenés un buen rendimiento, se contagia en todas las partes. Fue un partido luchado. No sé si fue el peor, pero no el que solemos jugar. La única pelota bien dada fue la de Palavecino mano a mano. El mérito también es de Banfield, que nos tapó varios lugares. Quizás debamos cambiar el sistema. Hay que reaccionar”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

De todas formas, el DT rescató aspectos positivos: “El arquero está con mucha confianza y seguro. Terminar con el arco en cero es muy bueno. Queremos ser un equipo protagonista, que vaya al frente, pero hay que ir despacio y no jugar con las emociones de la gente”.

• LEER MÁS: Desvaux: "Quiero agradercele a Spahn por la predisposición que tuvo"

Finalmente, Madelón valoró lo que significa sumar fuera de casa: “Hicimos ya una suma importante de puntos, pero hay que defenderlo. Vamos bien. Bajamos un poco el rendimiento, pero seguimos rindiendo. Sumar de visitante siempre es bueno, ni hablar ante un rival como Banfield. Nos deja tranquilos, tras un inicio complicado. Ahora estamos arriba y eso nos alegra, pero soy cauto. Hay que seguir mejorando”.

Unión Leonardo Madelón Banfield
Noticias relacionadas
fascendini, conforme en union: nos llevamos un punto muy importante para santa fe

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Unión empató con Banfield y lo más rescatable fue el resultado.

Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

union no tuvo peso en ataque, pero sumo un valioso punto ante banfield y sigue arriba en su zona

Unión no tuvo peso en ataque, pero sumó un valioso punto ante Banfield y sigue arriba en su zona

Leonardo Madelón dispuso una variante en la lista de convocados.

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Lo último

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

Madelón, tras el empate en Banfield: No me gustó Unión, pero es un punto importante

Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

Último Momento
Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

Madelón, tras el empate en Banfield: No me gustó Unión, pero es un punto importante

Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

Fascendini, conforme en Unión: Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

Ovación
Fascendini, conforme en Unión: Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Escándalo internacional: Garcés y Machuca, suspendidos por FIFA

Escándalo internacional: Garcés y Machuca, suspendidos por FIFA

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'