El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

Unión rescató un punto visitando a Banfield y la figura terminó siendo Matías Tagliamonte quien salvó al Tate de la derrota

El uno por uno de Unión en el empate ante Banfield.

Matías Tagliamonte (7): Si bien no había tenido tanto trabajo, en tiempo de descuento, el arquero de Unión tuvo una atajada espectacular para evitar la derrota del equipo y mantener la valla invicta.

Lautaro Vargas (5): Metió e intentó mostrarse ordenado en la marca, pero casi que no pesó en función de ataque, ya que no pudo desequilibrar con sus corridas habituales.

Maizon Rodríguez (5): Redondeó un partido discreto, si bien no cometió errores puntuales, no tuvo la seguridad de otros partidos, ganó y perdió con los delanteros rivales.

Valentín Fascendini (6): El defensor más firme de Unión, expeditivo y atento para cortar. Cuando pudo salió a cortar más lejos, pero se mostró confiable en el mano a mano.

Mateo Del Blanco (4): Flojo partido, lo desbordaron con facilidad, pero además no estuvo preciso cuando debió pasar al ataque, es uno de los jugadores más importantes en esta campaña, pero no tuvo un buen rendimiento.

Julián Palacios (4): Discontinuo, le costó meterse en el partido y más allá de la voluntad y el empeño que siempre demuestra, no estuvo claro con la pelota en los pies.

Mauricio Martínez (5): Luchó más de lo que jugó y es que el partido se presentó de esa manera. Cuando pudo intentó hacerse del balón pero no tuvo compañía.

Mauro Pittón (5): El sacrificio de siempre para meter, cortar y relevar. Aunque no estuvo tan ordenado como en otros partidos y no pudo pisar el área rival.

Franco Fragapane (4): Participó poco del juego y nunca pudo acelerar, se lo notó frenado y sin frescura para intentar desbordar. Lo más positivo fue un remate de media distancia que atajó Sanguinetti.

Cristian Tarragona (4): Venía de marcar tres goles en tres partidos, pero en este encuentro, estuvo lejos del gol, peleó más de lo que jugó y terminó siendo controlado por los defensores rivales.

Marcelo Estigarribia (4): Al igual que Tarragona, luchó siempre de espaldas y no logró inquietar al bloque defensivo del Taladro, ni siquiera pudo imponerse en el juego áereo.

Augusto Solari (4): Sin determinación para pisar el área rival o generar peligro en ataque. Hasta ahora, lo más positivo fue el gol a Racing, pero está claro que debe dar más.

Nicolás Palavecino (5): Dispuso de la chance más clara que la arrancó muy bien, pero la terminó mal. Lo más positivo es que siempre llega a posición de gol y lo que debe mejorar es la definición.

Lucas Gamba (5): Fue el que encaró la contra para habilitar a Palavecino en la jugada más clara para Unión. Tuvo más movilidad que los delanteros titulares.

Agustín Colazo (-): Pocos minutos en cancha, peleó con los defensores rivales buscando capitalizar algún rebote, pero no tuvo chances como para rematar al arco rival.