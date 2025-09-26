Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Banfield y Unión

Unión esta vez no tuvo la efectividad de siempre como visitante y empató 0-0 con Banfield en el Florencio Sola por la fecha 10 de la zona A del Clausura

26 de septiembre 2025 · 18:36hs
Prensa Unión
Prensa Unión
Prensa Unión
Prensa Unión

Unión afrontaba este viernes un nuevo desafío en su gran campaña dentro del Torneo Clausura 2025 visitando a Banfield en el Estadio Florencio Sola, por la 10 fecha con la misión de sostener la cima de la zona A. Sin embargo, en un partido chato y casi sin emociones, terminó sumando un valioso empate 0-0.

Sirve para estar arriba, al menos transitoriamente. El partido fue controlado por Luis Lobo Medina y transmitido por UNO 106.3.

Comenzó el partido: Unión visita a Banfield

Se puso en marcha en el estadio Florencio Sola el cotejo de la fecha 10 del Clausura entre Banfield y Unión.

Unión Festejo

7 minutos: Unión presiona y busca las transiciones rápidas ante Banfield

El comienzo tuvo lo que suele hacer Unión, cediéndole la pelota a Banfield y saliendo rápido.

Mauricio Martínez.jpg
12 minutos: Madelón pide calma en Unión

El DT nota al equipo apurado e impreciso, por lo que transmite tranquilidad en Unión, que empata 0-0 ante Banfield.

Leonardo Madelón
18 minutos: Tagliamonte empieza a tener trabajo en Unión

En partido chato en el Florencio Sola, Banfield es el que asoma más picante ante un Unión impreciso.

Matías Tagliamonte
25 minutos: Madelón sigue con las indicaciones en Unión

El partido es parejo y sin emociones, y el DT de Unión le brinda indicaciones a los delanteros. Está 0-0 ante Banfield.

Marcelo Estigarribia

31 minutos: Unión fue a fondo y llevó peligro

Tras un inicio con pocas luces, de a poco Unión va saliendo del cerrojo y llevó peligro con un centro de Vargas que la defensa de Banfield despejó al córner.

Lautaro Vargas
36 minutos: Unión tuvo el primero con Fragapane

Unión mejora y crea peligro. Fue Fragapane que probó de zurda y demadó la atajada del arquero de Banfield.

image
Final del primer tiempo: Banfield y Unión empatan 0-0

Concluyó el acto inicial en el Florencio Sola, con la igualdad 0-0 entre Banfield y Colón por la fecha 10 de la zona A del Clausura.

Banfield Unión Mauricio Martínez

Arrancó el segundo tiempo: Unión busca quebrar a Banfield

Se puso en marcha el complemento en el Florencio Sola, donde Banfield y Unión igualan 0-0 en un partido anodino y chato. No hay cambios.

Banfield Unión Lautaro Vargas
3 minutos ST: Tagliamonte salvó a Unión

Banfield salió mejor en el segundo tiempo y el arquero de Unión estuvo atento para meter el puñetazo en una acción de gol. Siguen 0-0.

image
8 minutos ST: Unión es ahora el que respondió con Martínez

Luego de un inicio de cautela, Unión se adelanta, empareja las cosas y también le llega a Banfield. Ahora con un tiro de Mauricio Martínez que pasó cerca. A la cancha Solari y Palavecino por Palacios y Fragapane en el Tate.

image
17 minutos ST: Unión no está cómodo y le cuesta progresar

Pasó el asedio de Banfield y Unión es el que se adelanta, pero sin la claridad necesario. A la cancha ahora Lucas Gamba para ir por ahora en lugar de Estigarribia.

image
27 minutos ST: Unión, con escasa capacidad ofensiva

Unión no mejoró con las variantes y anima un pobre 0-0 ante Banfield.

image
31 minutos ST: Palavecino se perdió un gol clarísimo para Unión

El volante enganchó bien, pero definió mal en la más clara de Unión, que empata 0-0 ante Banfield.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1971720350636380245&partner=&hide_thread=false
35 minutos ST: Colazo entra en Unión para los minutos finales

Madelón renueva el ataque de Unión en busca del gol del triunfo ante Banfield.

image

Final del partido: Unión empató con Banfield de visitante

Finalizó en el Florencio Sola, con la igualdad 0-0 entre Banfield y Unión por la fecha 10 del Clausura. El Tate seguirá como líder transitorio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1971724194908873119&partner=&hide_thread=false

Formaciones de Banfield y Unión

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Azumendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Unión Banfield Clausura
