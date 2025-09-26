El minuto a minuto del partido entre Banfield y Unión

Unión esta vez no tuvo la efectividad de siempre como visitante y empató 0-0 con Banfield en el Florencio Sola por la fecha 10 de la zona A del Clausura

Unión afrontaba este viernes un nuevo desafío en su gran campaña dentro del Torneo Clausura 2025 visitando a Banfield en el Estadio Florencio Sola, por la 10 fecha con la misión de sostener la cima de la zona A. Sin embargo, en un partido chato y casi sin emociones, terminó sumando un valioso empate 0-0.