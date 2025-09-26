El minuto a minuto del partido entre Banfield y Unión

Unión afrontaba este viernes un nuevo desafío en su gran campaña dentro del Torneo Clausura 2025 visitando a Banfield en el Estadio Florencio Sola, por la 10 fecha con la misión de sostener la cima de la zona A. Sin embargo, en un partido chato y casi sin emociones, terminó sumando un valioso empate 0-0.
Por Ovación
Sirve para estar arriba, al menos transitoriamente. El partido fue controlado por Luis Lobo Medina y transmitido por UNO 106.3.
Formaciones de Banfield y Unión
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Azumendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Luis Lobo Medina.