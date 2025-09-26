A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Pasaron ya seis años de la noche épica de Colón en el Morumbí, donde superó a Atlético Mineiro por penales y se metió en la final de la Sudamericana

El 26 de septiembre de 2019 quedará grabado para siempre en la memoria de Colón . Esa noche de lluvia en el imponente estadio Morumbí de Belo Horizonte, consiguió lo que hasta entonces parecía un sueño: meterse en la final de la Copa Sudamericana .

La serie contra Atlético Mineiro había arrancado con triunfo 2-1 en el Brigadier López. En Brasil, el Galo igualó el resultado (2-1) y todo terminó por resolverse desde los 12 pasos. Allí emergió la figura gigante de Leonardo Burián, que atajó dos penales y se transformó en héroe absoluto de una tanda que terminó 4-3 a favor del Sabalero

• LEER MÁS: Andrés Yllana, la verdad detrás de su salida en Colón: "Me exigían jugadores y planteos"

Las imágenes de aquella noche aún emocionan. Más de 5.000 hinchas se hicieron sentir en Belo Horizonte, viviendo un estallido único cuando el último remate sentenció la clasificación. Un momento inmaculado que pudo a Colón en el pedestal de elogios, más allá de que luego el final no fuera el deseado en Asunción ante Independiente del Valle.

• LEER MÁS: Colón, expectante: por qué Vignatti no quiere ser candidato a presidente

Seis años después, el recuerdo sigue intacto: la gesta en Brasil fue mucho más que un triunfo deportivo; fue el punto más alto de una identidad popular que trascendió fronteras y llevó al Sabalero a codearse con la élite del continente.

Embed - Atlético Mineiro 2 (3) - 1 (4) Colón – Goles y Penales – Copa Sudamericana 2019 Semifinal

Síntesis de Mineiro vs. Colón

Atlético Mineiro: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver, Fábio Santos; Jair, Elías; Yimmi Chará, Luan, Juan Cazares; FrancoDi Santo. Director técnico: Rodrigo Marques de Santana.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Fernando Zuqui, Federico Lértora, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. Director técnico: Pablo Lavallén.

Gol en el primer tiempo: a los 39 minutos, Di Santo (AM).

Goles en el segundo tiempo: a los 5 minutos, Chará (AM); a los 36, Rodríguez de penal (C).

Definición por penales: Para Atlético Mineiro convirtieron Fábio Santos, Vinicius Góes y Di Santo, y fallaron Réver y Cazares. Para Colón anotaron Ortiz, Chancalay, Olivera y Rodríguez, y falló Morelo.