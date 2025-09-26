Uno Santa Fe | Colón | Colón

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Pasaron ya seis años de la noche épica de Colón en el Morumbí, donde superó a Atlético Mineiro por penales y se metió en la final de la Sudamericana

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 17:18hs
A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

El 26 de septiembre de 2019 quedará grabado para siempre en la memoria de Colón. Esa noche de lluvia en el imponente estadio Morumbí de Belo Horizonte, consiguió lo que hasta entonces parecía un sueño: meterse en la final de la Copa Sudamericana.

• LEER MÁS: Medrán se la juega con un nuevo Colón para intentar sacudir la escena ante Estudiantes (BA)

La serie contra Atlético Mineiro había arrancado con triunfo 2-1 en el Brigadier López. En Brasil, el Galo igualó el resultado (2-1) y todo terminó por resolverse desde los 12 pasos. Allí emergió la figura gigante de Leonardo Burián, que atajó dos penales y se transformó en héroe absoluto de una tanda que terminó 4-3 a favor del Sabalero

• LEER MÁS: Andrés Yllana, la verdad detrás de su salida en Colón: "Me exigían jugadores y planteos"

Las imágenes de aquella noche aún emocionan. Más de 5.000 hinchas se hicieron sentir en Belo Horizonte, viviendo un estallido único cuando el último remate sentenció la clasificación. Un momento inmaculado que pudo a Colón en el pedestal de elogios, más allá de que luego el final no fuera el deseado en Asunción ante Independiente del Valle.

• LEER MÁS: Colón, expectante: por qué Vignatti no quiere ser candidato a presidente

Seis años después, el recuerdo sigue intacto: la gesta en Brasil fue mucho más que un triunfo deportivo; fue el punto más alto de una identidad popular que trascendió fronteras y llevó al Sabalero a codearse con la élite del continente.

Embed - Atlético Mineiro 2 (3) - 1 (4) Colón – Goles y Penales – Copa Sudamericana 2019 Semifinal

Síntesis de Mineiro vs. Colón

Atlético Mineiro: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver, Fábio Santos; Jair, Elías; Yimmi Chará, Luan, Juan Cazares; FrancoDi Santo. Director técnico: Rodrigo Marques de Santana.

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Rodrigo Aliendro, Fernando Zuqui, Federico Lértora, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. Director técnico: Pablo Lavallén.

Gol en el primer tiempo: a los 39 minutos, Di Santo (AM).

Goles en el segundo tiempo: a los 5 minutos, Chará (AM); a los 36, Rodríguez de penal (C).

Definición por penales: Para Atlético Mineiro convirtieron Fábio Santos, Vinicius Góes y Di Santo, y fallaron Réver y Cazares. Para Colón anotaron Ortiz, Chancalay, Olivera y Rodríguez, y falló Morelo.

Colón Atlético Mineiro Sudamericana
Noticias relacionadas
moreyra: me fui libre mal de colon, no me pagaban y ni sueldo tenia

Moreyra: "Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía"

las lesiones no paran en colon y habria dos bajas mas para jugar ante estudiantes (ba)

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

los jugadores de colon que tampoco serian convocados para visitar a estudiantes (ba)

Los jugadores de Colón que tampoco serían convocados para visitar a Estudiantes (BA)

el colon dinamico que prepara medran en colon para visitar a estudiantes (ba)

El Colón dinámico que prepara Medrán en Colón para visitar a Estudiantes (BA)

Lo último

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

Último Momento
El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

Caso Trigatti: el próximo lunes la Justicia revisará la condena por abuso sexual al docente

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

Se presentó oficialmente la Copa Santa Fe de básquet

Russo fue dado de alta pero aún no se sabe si dirigirá ante Defensa

Russo fue dado de alta pero aún no se sabe si dirigirá ante Defensa

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Ovación
Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Escándalo internacional: Garcés y Machuca suspendidos por FIFA

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Colón, expectante: por qué Vignatti no quiere ser candidato a presidente

Colón, expectante: por qué Vignatti no quiere ser candidato a presidente

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Por qué Facundo Castro perdería su lugar como titular en Colón

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'