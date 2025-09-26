Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

Unión igualó 0-0 ante Banfield logrando un punto importante, pero en lo futbolístico terminó retrociendo, lejos de su mejor versión

Unión empató con Banfield y lo más rescatable fue el resultado.

A priori el empate que Unión obtuvo ante Banfield es un buen resultado, ya que prolonga su racha positiva de seis partidos invicto y sumando 10 puntos sobre los últimos 12 en condición de visitante.

Sin embargo, el Tate estuvo lejos de mostrar su mejor versión y no jugó como lo venía haciendo. Desde lo futbolístico fue un paso atrás, pero a la hora del balance general, la realidad indica que sigue siendo el puntero de la Zona A con 17 puntos.

Un primer tiempo muy mal jugado

Con esquemas similares, Unión y Banfield arrancaron el partido sin tomar riesgos y ambos primero tratando de ordenarse de mitad de cancha hacia atrás.

Por ello, en el primer cuarto de hora no pasó absolutamente nada frente al arcos, el trámite era parejo, pero dentro de un contexto de mediocridad, ya que el Tate y el Taladro se equivocaban bastante.

Aunque con el correr de los minutos, el equipo local buscó presionar un poco más arriba, sin fútbol pero con mayor empuje que el Rojiblanco.

La primera aproximación fue a los 18' en un momento en el que Banfield era un poco más y Gonzalo Rios intentó un remate desde afuera del área que pasó relativamente cerca del caño derecho del arco defendido por Matías Tagliamonte.

A Unión le faltaba la intensidad que lo caracteriza para salir a presionar e incomodar a su rival. El Tate no lograba hacerse del balón y mucho menos dar tres pases seguidos.

El equipo dirigido por Pedro Troglio se mostraba más activo y ambicioso y al Tate el arco de Banfield le quedaba demasiado lejos, ya que ni siquiera lograba lanzar pelotazos para Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, quienes entraban poco en juego.

A los 29' Banfield dispuso de una opción clara que no terminó siendo más peligrosa porque el cabezazo en soledad de Rodrigo Auzmendi no tuvo potencia ni dirección y fue a parar a las manos de Tagliamonte.

Al Tate le costaba generar en ataque, apenas un centro rasante de Mauro Pittón que terminaron despejando y un cabezazo muy desviado de Tarragona.

Embed - BANFIELD y UNIÓN IGUALARON en el SUR | #Banfield 0-0 #Union | Resumen

Pero cuando se jugaban 36' Unión generó la primera chance para abrir el marcador y se originó con un remate desde afuera del área de Franco Fragapane, que el arquero Facundo Sanguinetti alcanzó a mandar al tiro de esquina.

El partido era muy flojo porque tanto Unión como Banfield carecían de claridad e ingenio en los metros finales. Y es por eso que siempre terminaban por resolver mal. El 0-0 del final de la primera etapa, se ajustó a lo realizado por ambos equipos.

Los cambios no cambiaron nada

Para el inicio del segundo tiempo, Madelón ratificó los mismos 11 que comenzaron el encuentro. Y a los 3' Banfield llegó al arco de Unión con un remate de Santiago López al primer palo que Tagliamonte con una mano mandó al córner.

En esos primeros minutos del complemento, Unión repetía los errores de la primera etapa, es decir, se observaba un equipo lento, sin intensidad y poca precisión. Y en consecuencia, el Taladro estaba más enchufado.

Y una muestra de lo mal que jugaba Unión es que a los 9' Madelón movió el banco, algo que no hace tan temprano y decidió sacar a Julián Palacios y Franco Fragapane para los ingresos de Augusto Solari y Nicolás Palavecino.

Mientras que a los 16' el que ingresó fue Lucas Gamba para la salida de Estigarribia. Pero los cambios realizados no mejoraron en nada la producción del elenco rojiblanco, quien se mostraba apático e inconexo para intentar inquietar a su rival.

El partido era decididamente mal jugado, sin ritmo y muy cortado. Y es que ninguno lograba imponer condiciones, aunque Unión mejoró un poco y dispuso de la chance más clara para abrir el marcador.

La misma se dio a los 31' luego de que Lucas Gamba encabezó la contra y cedió para Palavecino, el volante ingresó al área hizo pasar de largo a un defensor y cuando quedó de frente al arco terminó rematando desviado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1971720350636380245&partner=&hide_thread=false ¡LO QUÉ SE PERDIÓ UNIÓN! Palavecino hizo todo bien pero en la definición se fue cerca



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/INTtezuZ9x — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 26, 2025

Y cuando se jugaba tiempo de descuento, Tagliamonte tuvo una atajada espectacular para mandar la pelota al córner. La media vuelta de Lautaro Ríos dentro del área fue rechazada por el arquero para evitar la derrota de Unión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1971724194908873119&partner=&hide_thread=false ESPECTACULAR ATAJADA DE TAGLIAMONTE PARA SALVAR A UNIÓN ANTE BANFIELD



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ujTKIFMFGL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 26, 2025

No hubo tiempo para más, Unión terminó rescatando un punto importante, en una cancha complicada y ante un rival intenso que por momentos lo superó.

Síntesis

Banfield: 1-Facundo Sanguinetti; 24-Santiago López, 14-Sergio Vittor, 26-Nicolás Meriano, 33-Ignacio Abraham; 20-Tomás Adoryan, 5-Martín Río, 35-Santiago Esquivel, 10-Gonzalo Ríos; 16-Mauro Méndez y 22-Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 16-Mauricio Martínez, 30-Mauro Pittón, 7-Franco Fragapane; 19-Marcelo Estigarribia y 25-Christian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 9' Augusto Solari x Fragapane (U), Nicolás Palavecino x Palacios (U), 16' Lucas Gamba x Estigarribia (U), 24' Frank Castañeda x Adoryan (B), 34' Julio Furch x Méndez (B), Lautaro Ríos x Río (B), 35' Agustín Colazo x Tarragona (B), 43' Agustín Alaniz x G. Ríos (B).

Amonestados: Vargas, Palavecino y Tagliamonte (U).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Florencio Sola.