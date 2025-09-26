Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

El defensor de Unión, Valentín Fascendini, destacó el punto ante Banfield en el Florencio Sola por la fecha 10. "Resalto la actuación del equipo", dijo

Unión sumó este viernes por la noche un empate 0-0 ante Banfield en condición de visitante por la fecha 10 de la zona A del Clausura y uno de los protagonistas que dejó sus sensaciones fue Valentín Fascendini , que való el esfuerzo y el punto obtenido en el Florencio Sola.

“Fue un partido durísimo. Banfield también viene haciendo las cosas bien, al igual que nosotros, y se vio reflejado en el campo de juego. Somos dos equipos muy duros”, señaló el defensor rojiblanco.

Fascendini reconoció que al Tate le costó entrar en ritmo en los primeros minutos: “Nos costó un poco el primer tiempo afianzarnos en el partido, pero nos llevamos a Santa Fe un punto muy importante para sumar y seguir trabajando en la semana”.

El volante también remarcó el aspecto colectivo como una de las principales fortalezas: “Resalto al equipo. Somos muy unidos y trabajamos día a día tirando todos para adelante. Eso a la larga suma un montón”. En lo personal, llevó tranquilidad tras un golpe recibido: “Tuve un golpe, pero estoy bien. Solo fue un golpe en la nariz, no pasó nada”.

La palabra de Fascendini en Unión