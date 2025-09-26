Uno Santa Fe | Unión | Unión

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

El defensor de Unión, Valentín Fascendini, destacó el punto ante Banfield en el Florencio Sola por la fecha 10. "Resalto la actuación del equipo", dijo

Ovación

Por Ovación

26 de septiembre 2025 · 21:24hs
Fascendini, conforme en Unión: Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe

Prensa Unión

Unión sumó este viernes por la noche un empate 0-0 ante Banfield en condición de visitante por la fecha 10 de la zona A del Clausura y uno de los protagonistas que dejó sus sensaciones fue Valentín Fascendini, que való el esfuerzo y el punto obtenido en el Florencio Sola.

• LEER MÁS: Spahn: "El fútbol profesional de Unión refleja el esfuerzo de toda la institución"

Fue un partido durísimo. Banfield también viene haciendo las cosas bien, al igual que nosotros, y se vio reflejado en el campo de juego. Somos dos equipos muy duros”, señaló el defensor rojiblanco.

Fascendini reconoció que al Tate le costó entrar en ritmo en los primeros minutos: “Nos costó un poco el primer tiempo afianzarnos en el partido, pero nos llevamos a Santa Fe un punto muy importante para sumar y seguir trabajando en la semana”.

El volante también remarcó el aspecto colectivo como una de las principales fortalezas: “Resalto al equipo. Somos muy unidos y trabajamos día a día tirando todos para adelante. Eso a la larga suma un montón”. En lo personal, llevó tranquilidad tras un golpe recibido: “Tuve un golpe, pero estoy bien. Solo fue un golpe en la nariz, no pasó nada”.

La palabra de Fascendini en Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1971726047683981466&partner=&hide_thread=false

Unión Banfield Valentín Fascendini
Noticias relacionadas
El uno por uno de Unión en el empate ante Banfield.

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

Unión empató con Banfield y lo más rescatable fue el resultado.

Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

union no tuvo peso en ataque, pero sumo un valioso punto ante banfield y sigue arriba en su zona

Unión no tuvo peso en ataque, pero sumó un valioso punto ante Banfield y sigue arriba en su zona

Leonardo Madelón dispuso una variante en la lista de convocados.

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Lo último

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

Madelón, tras el empate en Banfield: No me gustó Unión, pero es un punto importante

Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

Último Momento
Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

Madelón, tras el empate en Banfield: No me gustó Unión, pero es un punto importante

Madelón, tras el empate en Banfield: "No me gustó Unión, pero es un punto importante"

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

El uno por uno de Unión en el empate frente a Banfield

Fascendini, conforme en Unión: Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

Unión empató con Banfield y sumó en la tabla, pero restó en lo futbolístico

Ovación
Fascendini, conforme en Unión: Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe

Fascendini, conforme en Unión: "Nos llevamos un punto muy importante para Santa Fe"

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: No jugamos bien, pero sumamos

Tagliamonte, clave en el empate de Unión: "No jugamos bien, pero sumamos"

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

A seis años de la noche mágica de Colón en Brasil que lo llevó a la final de la Sudamericana

Spahn: El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución

Spahn: "El fútbol profesional refleja el esfuerzo de toda la institución"

Escándalo internacional: Garcés y Machuca, suspendidos por FIFA

Escándalo internacional: Garcés y Machuca, suspendidos por FIFA

Policiales
Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'