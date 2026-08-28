Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón tras el triunfo de Unión: "Fueron 11 corazones corriendo y la gente lo reconoció"

El técnico de Unión resaltó el rendimiento colectivo tras el triunfo, elogió a los principales protagonistas y llevó tranquilidad sobre las molestias físicas.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2026 · 21:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Madelón tras el triunfo de Unión: Fueron 11 corazones corriendo y la gente lo reconoció

Tras la contundente victoria de Unión, Leonardo Madelón analizó el rendimiento del equipo, destacó la entrega colectiva y valoró especialmente las actuaciones de Cristian Tarragona e Ignacio Malcorra. El entrenador también explicó algunas decisiones tácticas, se refirió a las molestias de Mauro Luna Diale y Brian Cuello y habló sobre la posible llegada de un nuevo mediocampista.

LEER MAS: Del golazo a la goleada: Unión le ganó a Sarmiento 4-1 y sumó su segundo triunfo al hilo

Madelón destacó el juego y las figuras de la goleada

“Siento que hoy nos reconciliamos con la gente. El equipo tuvo entrega, jugó cuando tuvo que jugar y mostró el esfuerzo de 11 corazones corriendo en cada pelota”, declaró con entusiasmo el entrenador.

Madelón hizo hincapié en la preparación previa del encuentro y explicó cómo Unión logró neutralizar una de las principales virtudes del rival y aprovechar sus espacios.

“Sabíamos que Banfield era un rival durísimo en el juego aéreo. El plan era no entrar en su juego de fricción alta, poner la pelota al piso y hacerlos correr. Cuando logramos asociarnos por abajo, aparecieron los espacios y llegaron los goles.”

Sobre Cristian Tarragona, el técnico fue contundente: “Lo de Tarragona fue completísimo. No solo por el golazo que hizo, que destrabó el partido, sino por todo el desgaste que genera fijando a los centrales y aguantando de espaldas”.

También destacó el trabajo de Ignacio Malcorra: “A Nacho le pedimos un esfuerzo enorme. Jugó a perfil cambiado por derecha para contener la subida del lateral de ellos y para enganchar hacia adentro con su pierna hábil. Tuvo la personalidad para asumirlo y terminó coronando su partido con la asistencia en el segundo gol”.

Las molestias físicas y el mercado de pases

Durante la conferencia, Madelón llevó tranquilidad respecto de la situación física del plantel. Mauro Luna Diale sufrió una pequeña molestia muscular durante el encuentro y será sometido a estudios para determinar si podrá estar disponible en el próximo compromiso.

En el caso de Brian Cuello, su salida en el segundo tiempo respondió a una cuestión preventiva, debido al importante desgaste realizado durante el partido.

Por último, el entrenador se refirió a la posibilidad de incorporar un mediocampista antes del cierre del mercado de pases.

“Estamos tranquilos. Con la pronta recuperación de Mosqueira evaluaremos bien si realmente hace falta traer un volante más o si nos mantenemos con lo que tenemos y les seguimos dando espacio a los pibes del club, que vienen pidiendo pista y respondiendo muy bien”.

Unión Madelón triunfo
Noticias relacionadas
Tarragona figura en Unión. Marcó dos goles.

¡Unión ganó, goleó y festejó! El Tate superó 4-1 a Sarmiento

el 15 de abril se tine de rojo y blanco: asi se vive la previa de union ante sarmiento

El 15 de Abril se tiñe de rojo y blanco: así se vive la previa de Unión ante Sarmiento

malas noticias para union: julian palacios recibio dos fechas de suspension

Malas noticias para Unión: Julián Palacios recibió dos fechas de suspensión

union mueve una pieza y se prepara para otra prueba importante en el clausura

Unión mueve una pieza y se prepara para otra prueba importante en el Clausura

Lo último

Fausto Memo Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Fausto "Memo" Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Último Momento
Fausto Memo Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Fausto "Memo" Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Los Leones no pudieron con Alemania y lucharán por el bronce en el Mundial de hockey

Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento

El uno por uno de Unión en la goleada ante Sarmiento

Ovación
Tarragona, el goleador que volvió a sonreír: Necesitábamos este triunfo

Tarragona, el goleador que volvió a sonreír: "Necesitábamos este triunfo"

Fausto Memo Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

Fausto "Memo" Montero, 15 años después: gloria tatengue, recuerdos y una batalla por volver

El 15 de Abril se tiñe de rojo y blanco: así se vive la previa de Unión ante Sarmiento

El 15 de Abril se tiñe de rojo y blanco: así se vive la previa de Unión ante Sarmiento

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Compromisos de exigencia afrontarán los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

Armstrong se sumó a la cuenta regresiva de Santa Fe 2026 con el paso del Fuego Suramericano

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio