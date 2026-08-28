Madelón tras el triunfo de Unión: "Fueron 11 corazones corriendo y la gente lo reconoció"

El técnico de Unión resaltó el rendimiento colectivo tras el triunfo, elogió a los principales protagonistas y llevó tranquilidad sobre las molestias físicas.

Tras la contundente victoria de Unión , Leonardo Madelón analizó el rendimiento del equipo, destacó la entrega colectiva y valoró especialmente las actuaciones de Cristian Tarragona e Ignacio Malcorra. El entrenador también explicó algunas decisiones tácticas, se refirió a las molestias de Mauro Luna Diale y Brian Cuello y habló sobre la posible llegada de un nuevo mediocampista.

Madelón destacó el juego y las figuras de la goleada

“Siento que hoy nos reconciliamos con la gente. El equipo tuvo entrega, jugó cuando tuvo que jugar y mostró el esfuerzo de 11 corazones corriendo en cada pelota”, declaró con entusiasmo el entrenador.

Madelón hizo hincapié en la preparación previa del encuentro y explicó cómo Unión logró neutralizar una de las principales virtudes del rival y aprovechar sus espacios.

“Sabíamos que Banfield era un rival durísimo en el juego aéreo. El plan era no entrar en su juego de fricción alta, poner la pelota al piso y hacerlos correr. Cuando logramos asociarnos por abajo, aparecieron los espacios y llegaron los goles.”

Sobre Cristian Tarragona, el técnico fue contundente: “Lo de Tarragona fue completísimo. No solo por el golazo que hizo, que destrabó el partido, sino por todo el desgaste que genera fijando a los centrales y aguantando de espaldas”.

También destacó el trabajo de Ignacio Malcorra: “A Nacho le pedimos un esfuerzo enorme. Jugó a perfil cambiado por derecha para contener la subida del lateral de ellos y para enganchar hacia adentro con su pierna hábil. Tuvo la personalidad para asumirlo y terminó coronando su partido con la asistencia en el segundo gol”.

Las molestias físicas y el mercado de pases

Durante la conferencia, Madelón llevó tranquilidad respecto de la situación física del plantel. Mauro Luna Diale sufrió una pequeña molestia muscular durante el encuentro y será sometido a estudios para determinar si podrá estar disponible en el próximo compromiso.

En el caso de Brian Cuello, su salida en el segundo tiempo respondió a una cuestión preventiva, debido al importante desgaste realizado durante el partido.

Por último, el entrenador se refirió a la posibilidad de incorporar un mediocampista antes del cierre del mercado de pases.

“Estamos tranquilos. Con la pronta recuperación de Mosqueira evaluaremos bien si realmente hace falta traer un volante más o si nos mantenemos con lo que tenemos y les seguimos dando espacio a los pibes del club, que vienen pidiendo pista y respondiendo muy bien”.