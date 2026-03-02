¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó tres partidos consecutivos?

Unión venció a Instituto 2-1 y consiguió su tercera victoria al hilo. Una marca que no alcanzaba desde hacía un tiempo

Unión cerró una semana perfecta con tres victorias consecutivas en siete días. Una estadística que no lograba desde hace casi dos años.

La racha del Tate comenzó el domingo 22 de febrero venciendo en el 15 de Abril a Aldosivi 1-0 con gol de Cristian Tarragona. Luego continuó el jueves 26 con la victoria 3-1 ante Sarmiento en Junín, con goles de Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona.

Y finalizó el domingo 1 de marzo con el triunfo frente a Instituto 2-1 en el estadio Mario Alberto Kempes, con los goles de Cristian Tarragona y Mateo Del Blanco.

La última vez que el Tate obtuvo tres triunfos consecutivos se dio en el Torneo de la Liga 2024, entre la 3ª y la 5ª jornada. Y a diferencia de ahora, fueron dos triunfos como local y uno en condición de visitante.

La racha arrancó con la victoria como local ante Barracas Central por 2-0 con goles de Joaquín Mosqueira y Jerónimo Domina. Luego venció como visitante a Independiente Rivadavia 1-0 con gol de Adrián Balboa. Y en la fecha siguiente superó en el 15 de Abril a San Lorenzo 2-1 con goles de Franco Pardo y Gonzalo Morales.