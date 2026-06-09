Trionfini destacó el respaldo de Madelón en Unión: "La relación con Primera es la ideal"

Alejandro Trionfini destacó el crecimiento de un equipo que peleará hasta el final por un lugar en los cuartos de final de la Copa Proyección. Además, remarcó el vínculo con Leonardo Madelón y la importancia de formar jugadores para la Primera.

La Reserva de Unión atraviesa uno de sus mejores momentos del semestre y llegará a la última fecha de la Copa Proyección con chances concretas de meterse entre los ocho mejores de la Zona A.

El triunfo por 2-0 frente a Atlético Tucumán en La Tatenguita dejó al equipo de Alejandro Trionfini a las puertas de una clasificación que parecía lejana semanas atrás, pero que hoy aparece como una posibilidad concreta antes de visitar a Instituto en Alta Córdoba.

LEER MÁS: Unión, en horas decisivas para la venta de Profini: ¿qué equipo sería su destino?

Tras el encuentro, el entrenador rojiblanco destacó el valor de la victoria frente a un rival directo y puso en contexto el nivel de exigencia que tiene la competencia.

"El torneo tiene el nombre que merece porque es realmente una competencia de proyección. Está lleno de buenos jugadores y cada partido representa un desafío importante", sostuvo.

Una campaña que mantiene vivo el objetivo de Unión

Más allá de la necesidad de sumar en Córdoba y esperar otros resultados, Trionfini resaltó la regularidad que mostró su equipo durante gran parte del campeonato.

"Lo importante era llegar a la última fecha con aspiraciones de clasificación. Queremos clasificar y después pelear cada fase que nos toque disputar", afirmó.

El entrenador también destacó un dato que considera fundamental para medir el rendimiento del plantel.

"De 17 partidos solamente perdimos tres. Eso habla de un equipo que estuvo a la altura durante todo el torneo. Algunos puntos se escaparon y hoy los lamentamos, pero también hubo partidos que logramos sacar adelante y hoy nos permiten seguir con chances", explicó.

El trabajo conjunto con Madelón en Unión

Uno de los aspectos que más valoró Trionfini fue la relación cotidiana entre la Reserva y el plantel profesional, favorecida por la convivencia en el predio.

Según contó, Leonardo Madelón sigue muy de cerca el trabajo de los juveniles y mantiene una comunicación constante con el cuerpo técnico.

"No pasa una semana sin que esté observando entrenamientos, preguntando por los jugadores o siguiendo de cerca el trabajo. La relación entre Reserva y Primera es la ideal", aseguró.

Esa cercanía también facilita la integración de los juveniles que empiezan a tener contacto con el plantel superior.

"Es mucho más sencillo para los chicos llegar a Primera cuando ya conocen al entrenador y cuando el cuerpo técnico sabe quiénes son y qué recorrido hicieron", agregó.

Formar para competir

Más allá de la ilusión por clasificar, Trionfini dejó en claro cuál es el principal objetivo de su tarea. "La Reserva es el último año de universidad para un futbolista. Después viene la verdadera inserción laboral, que es la Primera División. Nuestra función es prepararlos para eso", graficó.

En ese sentido, también destacó la evolución de varios futbolistas que ya comenzaron a tener participación con el plantel profesional.

Entre ellos mencionó indirectamente a nombres como Misael Aguirre y Santiago Grela, sobre quienes señaló que atraviesan el lógico proceso de adaptación.

LEER MÁS: Madelón espera definiciones y Unión demora el arranque de la pretemporada

"Tienen condiciones muy buenas y están en una etapa de crecimiento. Necesitan confianza y oportunidades, como cualquier joven que empieza una carrera profesional", explicó.

Mientras tanto, Unión se jugará gran parte de sus aspiraciones el próximo miércoles en Alta Córdoba. Allí buscará una victoria frente a Instituto que le permita seguir soñando con los cuartos de final y confirmar el crecimiento de un proyecto que, más allá de los resultados, sigue generando futbolistas para el futuro del club.