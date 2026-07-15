Joaquín Mosqueira, la alternativa que surge para Unión

El Tatengue busca un volante central tras las salidas de Rafael Profini y Mauro Pittón. El exjugador rojiblanco, hoy en Tigre, aparece como una de las principales opciones para reforzar el plantel de Leonardo Madelón.

Unión acelera en el mercado de pases con un objetivo claro: reconstruir un mediocampo que sufrió bajas muy importantes. En ese escenario, Joaquín Mosqueira volvió a instalarse como una alternativa concreta para regresar al club que lo formó, en una negociación que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas.

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La partida de Rafael Profini, transferido al Kharkiv de Ucrania, y la inminente salida de Mauro Pittón, quien tiene todo acordado para continuar su carrera en el Tenerife de España, dejaron a Leonardo Madelón con la necesidad de sumar un volante central de experiencia y conocimiento de la institución.

Un regreso que podría cerrarse por distintos caminos para Unión

Mosqueira reúne varias condiciones que seducen a la dirigencia y al cuerpo técnico. Surgido de las inferiores tatengues, conoce el club, ya tuvo continuidad en Primera División y, además, fue protagonista de una de las ventas importantes de los últimos años cuando pasó a Talleres de Córdoba.

Joaquín Mosqueira dejó Unión y en pocos días ganó la Supercopa Internacional con la camiseta de Talleres.

Justamente, uno de los factores que podría facilitar la negociación es la deuda que Talleres aún mantiene con Unión por la compra de la ficha del mediocampista, situación que abre distintas alternativas para acercar posiciones entre las instituciones.

A esto se suma otro movimiento que vincula a ambos clubes. Valentín Fascendini acordó su incorporación a Talleres, que ejecutó la cláusula de rescisión prevista en su contrato con Unión. Esa operación podría servir para destrabar conversaciones entre las partes y darle forma al retorno de Mosqueira a Santa Fe.

Mosqueira, un jugador que busca continuidad

Después de dejar Unión, Mosqueira no logró afianzarse en Talleres. Durante 2025 disputó 22 partidos entre el Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores, aunque apenas fue titular de manera esporádica y acumuló 820 minutos.

En busca de mayor protagonismo pasó a Tigre, donde en este 2026 comenzó a sumar rodaje. Entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina registra 9 encuentros, un gol y una asistencia, con 118 minutos repartidos en distintas competencias, buscando recuperar el nivel que mostró en Santa Fe.

Fue justamente con la camiseta rojiblanca donde exhibió su mejor versión. Entre 2023 y 2024 disputó 60 partidos oficiales, convirtió cuatro goles, entregó dos asistencias y se consolidó como uno de los futbolistas de mayor proyección surgidos de las inferiores del club.

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Con apenas 92 encuentros oficiales en su carrera, Mosqueira todavía tiene margen de crecimiento y, para Madelón, representa una alternativa que combina juventud, conocimiento del mundo Unión y características ideales para ocupar un puesto que perdió dos piezas fundamentales en muy pocos días.

Mientras el mercado de pases entra en su tramo decisivo, el regreso de Joaquín Mosqueira aparece como una posibilidad concreta para reforzar un mediocampo que quedó golpeado por las ventas y que necesita recuperar equilibrio de cara a un semestre en el que Unión buscará volver a ser competitivo.