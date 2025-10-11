Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ahora se enfoca en Defensa y Justicia con posibles nuevas variantes

El plantel de Unión retomará este lunes las prácticas en Casasol para empezar a prepara el cotejo en el 15 de Abril ante Defensa por la fecha 13 del Clausura

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2025 · 11:37hs
Unión ahora se enfoca en Defensa y Justicia con posibles nuevas variantes

Prensa Unión

Tras el traspié en Santiago del Estero ante Central Córdoba, Unión disfruta de un breve descanso antes de encarar la preparación para su próximo compromiso en el 15 de Abril, cuando reciba a Defensa y Justicia el martes 21 de octubre, a las 19.15, por la fecha 13 de la Zona A del Clausura.

• LEER MÁS: Unión, sin respuestas y con la necesidad de reencontrarse para no perder la brújula

La atención en el cuerpo técnico de Leonardo Madelón estará puesta en las posibles modificaciones, no solo de nombres, sino también de esquema. Hasta el momento, las variantes no dieron resultados, por lo que se analiza a fondo cómo salir de este bache y recuperar el protagonismo, frente a rivales que ya parecen haber descifrado el funcionamiento.

Leonardo Madelón

Se viene una semana larga en Unión

En lo futbolístico, hay buenas noticias. Diego Díaz recibió el alta médica y estará para trabajar a la par a partir del lunes, mientras que Agustín Colazo marcó su primer gol en Primera, sumando puntos para pelear un lugar entre los titulares. Marcelo Estigarribia también se postula, aunque está con lo justo.

• LEER MÁS: La honestidad brutal de Madelón en Unión: "Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable"

Será, sin dudas, una semana intensa para Madelón, quien deberá analizar en detalle dónde está la falla y cómo recuperar al Unión de siempre. "Es un lindo desafío", apuntó en conferencia de prensa. Ese equipo que combina solidez defensiva, juego colectivo y explosión ofensiva. Cada entrenamiento en Casasol –y uno también en el 15 de Abril– servirá para tomar decisiones claves antes de un duelo que promete ser determinante para cortar la racha negativa y seguir peleando entre los ochos que entran a los playoffs.

Unión Defensa Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
martinez, sobre el bajon de union: los rivales ya nos estan conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

la reflexion de solari en union: hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

la honestidad brutal de madelon: quizas sumamos mucho de golpe y no fue saludable

La honestidad brutal de Madelón: "Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable"

se termino la magia: union se derrumbo en santiago y profundizo su crisis en el clausura

Se terminó la magia: Unión se derrumbó en Santiago y profundizó su crisis en el Clausura

Lo último

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Último Momento
Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Colón prepara la vuelta al trabajo con Medrán al frente en medio de un futuro incierto

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

Los restos de Miguel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

¿Chau a la Sube? cómo impacta en Santa Fe el pago con sistemas bancarios o digitales en el transporte público

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa más complicada

Terraplén Garello: la obra presenta más del 70% de avance y se aproxima a su etapa "más complicada"

Ovación
Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

En el 15 de Abril se define la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Colón le ganó con lo justo a Gimnasia como preparación para la Liga Argentina

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Sanjustino se quedó con el clásico en un pendiente de la fecha 10 del Oficial

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos