Unión ahora se enfoca en Defensa y Justicia con posibles nuevas variantes

El plantel de Unión retomará este lunes las prácticas en Casasol para empezar a prepara el cotejo en el 15 de Abril ante Defensa por la fecha 13 del Clausura

Tras el traspié en Santiago del Estero ante Central Córdoba , Unión disfruta de un breve descanso antes de encarar la preparación para su próximo compromiso en el 15 de Abril, cuando reciba a Defensa y Justicia el martes 21 de octubre, a las 19.15, por la fecha 13 de la Zona A del Clausura .

La atención en el cuerpo técnico de Leonardo Madelón estará puesta en las posibles modificaciones, no solo de nombres, sino también de esquema. Hasta el momento, las variantes no dieron resultados, por lo que se analiza a fondo cómo salir de este bache y recuperar el protagonismo, frente a rivales que ya parecen haber descifrado el funcionamiento.

Leonardo Madelón Prensa Unión

Se viene una semana larga en Unión

En lo futbolístico, hay buenas noticias. Diego Díaz recibió el alta médica y estará para trabajar a la par a partir del lunes, mientras que Agustín Colazo marcó su primer gol en Primera, sumando puntos para pelear un lugar entre los titulares. Marcelo Estigarribia también se postula, aunque está con lo justo.

Será, sin dudas, una semana intensa para Madelón, quien deberá analizar en detalle dónde está la falla y cómo recuperar al Unión de siempre. "Es un lindo desafío", apuntó en conferencia de prensa. Ese equipo que combina solidez defensiva, juego colectivo y explosión ofensiva. Cada entrenamiento en Casasol –y uno también en el 15 de Abril– servirá para tomar decisiones claves antes de un duelo que promete ser determinante para cortar la racha negativa y seguir peleando entre los ochos que entran a los playoffs.