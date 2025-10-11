Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, sin respuestas y con la necesidad de reencontrarse para no perder la brújula

El traspié en Santiago del Estero desnudó más falencias en este Unión que viene en bajada y precisa de otra cosa. El momento de Leonardo Madelón

11 de octubre 2025 · 10:15hs
El presente de Unión empieza a encender señales de alarma. La derrota en Santiago del Estero ante Central Córdoba por 3-1 no fue solo un resultado adverso, fue un reflejo de un equipo que perdió frescura, contundencia y reacción, y que ya acumula cuatro partidos sin ganar en la Zona A del Clausura.

Un tramo de irregularidad que lo hizo ceder la cima y lo obliga a buscar respuestas urgentes. El rendimiento colectivo viene en baja y, más allá de los intentos de Leonardo Madelón por ajustar piezas y variantes, la reacción no aparece. El entrenador se mantiene fiel a su idea, pero también reconoció que el momento amerita un replanteo. “No es el Unión que nos gusta ”, expresó luego del traspié, en una frase que resume la sensación general del hincha.

En el análisis fino, se advierte un equipo que perdió intensidad y profundidad ofensiva. Lo que antes era presión alta, movilidad y transiciones rápidas, hoy se transformó en un conjunto previsible, que genera poco y sufre demasiado cuando lo atacan. El Tate ya no muestra esa chispa ni la capacidad para sostener el ritmo y la concentración en escenarios adversos.

Uni&oacute;n acumul&oacute; su cuarto partido sin ganar en el Clausura.

Unión acumuló su cuarto partido sin ganar en el Clausura.

Unión, con cuatro sin ganar y la necesidad de un cambio

Unión lleva varios partidos con escasa efectividad y, para colmo, viene sufriendo en el balón detenido. Por segundo encuentro consecutivo, el rival lo vulneró en un córner, un déficit que preocupa tanto al cuerpo técnico como a los defensores. Las pelotas paradas, que en otros momentos fueron una fortaleza, hoy se convirtieron en una fuente de dolores de cabeza.

La meseta futbolística se traduce también en lo anímico. El equipo parece haber perdido confianza, algo que Madelón intenta recomponer puertas adentro, apelando a la unión del grupo y al compromiso colectivo. Sin embargo, el propio DT evalúa modificaciones tácticas para provocar un cambio de rumbo.

El objetivo central de Unión sigue siendo asegurar la permanencia, pero el hecho de mantenerse en zona de playoffs genera una expectativa adicional. Esa doble presión —sumar para no sufrir y sostener el protagonismo en la tabla— podría estar afectando el rendimiento. Todavía hay margen para la recuperación y el fixture ofrece oportunidades para cambiar la imagen. Pero el Tate sabe que el momento de la reacción es ahora, antes de que la irregularidad se transforme en costumbre y la confianza se diluya por completo.

