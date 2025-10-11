Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

11 de octubre 2025 · 08:10hs
Después de una prometedora actuación en el Apertura de Brasil, donde fue tercero, Unión se prepara para iniciar su recorrido en la Liga Nacional 2025/26 este sábado, a las 21.30, frente a La Unión de Formosa en el estadio Cincuentenario, con Fernando Sampietro, Alejandro Trias y Sebastián Vasallo como árbitros.

El Rojiblanco llega con impulso y novedades importantes en su plantel. El capitán Ignacio Alessio estará disponible tras dejar atrás una lesión que lo mantuvo al margen en las últimas semanas, aportando experiencia y presencia interior.

En tanto, Cristian Scaramuzzino ya no forma parte del equipo, luego de rescindir su vínculo tras el viaje a Brasilia. La dirigencia tatengue dispone de tiempo hasta el 24 de octubre para incorporar a un nuevo jugador en su lugar.

El estreno en Formosa marcará el comienzo de una exigente gira como visitante, que continuará el lunes 13 en Misiones, donde Unión enfrentará a Oberá Tenis Club desde las 20.30.

