Unión arranca su ilusión en la Liga Nacional visitando a La Unión (F)

Unión debuta en la nueva temporada de la Liga Nacional visitando, desde las 21.30, a La Unión (F) en el estadio Cincuentenario

Después de una prometedora actuación en el Apertura de Brasil, donde fue tercero, Unión se prepara para iniciar su recorrido en la Liga Nacional 2025/26 este sábado, a las 21.30, frente a La Unión de Formosa en el estadio Cincuentenario, con Fernando Sampietro, Alejandro Trias y Sebastián Vasallo como árbitros.

El Rojiblanco llega con impulso y novedades importantes en su plantel. El capitán Ignacio Alessio estará disponible tras dejar atrás una lesión que lo mantuvo al margen en las últimas semanas, aportando experiencia y presencia interior.

HOY JUEGA UNIÓN



Juego 1 | @LigaNacional

La Unión de Formosa

Estadio Cincuentenario

21.30hs#ElEquipoDeSantaFe pic.twitter.com/1falGbkxXr — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 11, 2025

En tanto, Cristian Scaramuzzino ya no forma parte del equipo, luego de rescindir su vínculo tras el viaje a Brasilia. La dirigencia tatengue dispone de tiempo hasta el 24 de octubre para incorporar a un nuevo jugador en su lugar.

El estreno en Formosa marcará el comienzo de una exigente gira como visitante, que continuará el lunes 13 en Misiones, donde Unión enfrentará a Oberá Tenis Club desde las 20.30.