Agustín Colazo se sacó la mufa y marcó su primer gol en Unión

Agustín Colazo marcó su primer gol en Unión en la derrota ante Central Córdoba por la fecha 12 del Clausura. ¿Cuántos partidos necesito para lograrlo?

11 de octubre 2025 · 15:10hs
Agustín Colazo se sacó la mufa y marcó su primer gol en Unión

Tardó, pero llegó. Agustín Colazo finalmente marcó su primer gol en Unión. Un desahogo después de varios meses de espera. El delantero, de 24 años, que fue una de las apuestas para el 2025, anotó en la derrota ante Central Córdoba (3-1) en Santiago del Esteo y, aunque el tanto no incidió, sí puede representar un punto de inflexión.

Colazo llegó a Santa Fe con una mochila de expectativas: el Tate le compró el 50% del pase a Belgrano (600.000 dólares) tras una temporada brillante en Aldosivi, donde fue goleador de la Primera Nacional 2024. Sin embargo, la adaptación a la Primera División no fue sencilla.

¿Cuanto pasó para que Colazo marque su primer gol en Unión?

Los números así lo reflejan: necesitó en 20 partidos para gritar por primera vez. Lleva disputados 659 minutos. El tanto en el Madre de Ciudades fue una recompensa al esfuerzo y la perseverancia de un atacante que venía luchando contra la falta de eficacia y confianza.

En el cuerpo técnico de Leonardo Madelón lo valoran por su entrega y este gol podría ser el impulso que necesitaba para ganarse un lugar entre los titulares. Vale recordar que el técnico también lo viene probando de volante por izquierda.

De cara al próximo compromiso ante Defensa y Justicia, Colazo asoma con chances de repetir desde el arranque. Unión necesita goles y frescura en ataque, y parece decidido a convertir su desahogo en un nuevo comienzo.

