Unión analiza técnicos mientras se sumó otra opción

Los días pasan y Unión por el momento no provoca novedades para determinar quién asumirá la dirección técnica la próxima temporada.

El propio presidente Luis Spahn reconoció recientemente que no tomar la decisión desembocó en un importante ahorro para las arcas de la institución rojiblanca.

La determinación, por el momento, de suprimir los descensos también es un condimento a tener en cuenta en el nuevo escenario que asoma en el fútbol argentino cuando los planteles vuelvan a entrenar.

A medida que transcurrieron los días, la amplia oferta de entrenadores se redujo de acuerdo a gustos y pretensiones de la mesa chica tatengue, esa que por ejemplo tiene también con opinión al mismo Martín Zuccarelli.

El panorama actual se acotó y tal vez Unión prorrogue esa espera, teniendo en cuenta que hay DT con contrato vigente hasta el 30 de junio. Dos casos son los de Sergio Rondina y Ricardo Zielinski. El Huevo reconoció el contacto con la dirigencia pero prefiere aguardar para sentarse con Arsenal antes de tomar una definición respecto a su continuidad en Sarandí o bien tomar otros rumbos.

Rondina.jpg Sergio Rondina sigue estando en la consideración de Unión

Uno de los primeros que salió a la luz es el de Juan Pablo Vojovda, que después de algunas experiencias en el fútbol argentino, viene con trabajo en Chile, aunque en su entorno no le desagrada la posibilidad de retornar al país.

También hay dos apellidos que se tiraron sobre la mesa pero no gozan de una plena aceptación por distintas situaciones. Uno es el de Eduardo Magnín, a quien en su momento no se le renovó contrato, a pesar de que con los juveniles y la Reserva en particular llevó adelante un gran trabajo que se vio plasmado en los resultados.

El otro es el de Claudio Gugnali, un DT que siempre guardó un cariño especial por Unión, aunque en las últimas elecciones fue propuesto por una de las listas opositoras a la actual conducción.

Y en este repaso de apellidos, con más o menos posibilidades, hay que agregar a Claudio Vivas, aquel colaborador de Marcelo Bielsa que supo iniciar su camino por cuenta propia para tener distintas experiencias como estratega.

magnin.jpg Eduardo Magnín hizo un buen trabajo con las inferiores de Unión.

Vivas inició su carrera con Argentinos Juniors en 2009, para pasar luego por Racing e Instituto. Luego decidió volver a ser acompañante del Loco Bielsa en el Athletic Bilbao. Después de dicha experiencia europea trabajó en Sporting Cristal, para edificar un trabajo con las inferiores de Boca.

La llegada del nuevo gobierno a la entidad xeneize desembocó en la decisión de cesantearlo, con lo cual debió tomar otros horizontes para recalar en Bolívar de La Paz. Vivas, del riñón bielsista, es otro de los apellidos apuntados, lo que no significa que tengas muchas, medianas o pocas posibilidades de llegar a Santa Fe.

Lo económico es prioritario y la indefinición del tipo de competencia que asoma marcarán la agenda de los directivos, para conocer definitivamente en qué momento se tomará la determinación del nuevo responsable táctico rojiblanco.