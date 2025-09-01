Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

Unión llegó al receso revitalizado desde lo futbolístico, con una importante cosecha de puntos y con dos jugadores vitales en boxes.

1 de septiembre 2025 · 11:12hs
El parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas será un respiro necesario para Unión, que llega a este receso tras una intensa seguidilla de partidos, incluyendo el triunfo por 3-2 ante Racing en los octavos de final de la Copa Argentina.

Dos piezas clave en boxes

El equipo de Leonardo Madelón podrá aprovechar estos días para recuperar a dos piezas fundamentales. Por un lado, Maizon Rodríguez, defensor uruguayo, sufrió un severo esguince de tobillo y no pudo estar frente a Racing. Por el otro, Mauricio Martínez arrastra un inconveniente muscular que lo obligó a ser reemplazado en el mismo partido.

LEER MÁS: Madelón comenzó la reconstrucción de Unión luego de que el Kily dejara tierra arrasada

El próximo compromiso del Tatengue será el domingo 14 de septiembre, desde las 15, en La Plata, frente a Gimnasia, en un encuentro clave para alejarse de los puestos de descenso. Aunque el parate interrumpirá el envión futbolístico que viene mostrando el equipo, permitirá que Madelón trabaje en la recuperación física del plantel y continúe puliendo detalles tácticos de cara al tramo final del torneo.

Unión, con la mira bien arriba

En lo futbolístico, Unión sigue mostrando una sumatoria de puntos importante, que lo mantiene en la pelea por escapar del fondo de la tabla y, al mismo tiempo, le permite soñar con clasificar a los octavos de final del Clausura.

LEER MÁS: Mauricio Martínez, clave en Unión: "La confianza de Madelón nos permite seguir mejorando"

Con un cierre de torneo ordenado y sin lesiones, incluso podría ilusionarse con un lugar en la Copa Sudamericana, aunque el objetivo primario seguirá siendo sostener la categoría.

El parate, más allá de la pausa competitiva, será un momento clave para fortalecer al equipo y llegar al duelo ante Gimnasia en condiciones óptimas, con la expectativa de seguir consolidando el rendimiento que viene mostrando el Tatengue.

