Mauricio Martínez, clave en Unión: "La confianza de Madelón nos permite seguir mejorando"

Mauricio Martínez cerró otro gran partido en Unión, en la victoria ante Racing, y elogió lo que Leo Madelón le otorga al equipo. "Es clave el orden", tiró.

1 de septiembre 2025 · 09:59hs
Mauricio Martínez, clave en Unión: La confianza de Madelón nos permite seguir mejorando

Tras la victoria de Unión por 3-2 ante Racing en Avellaneda, Mauricio Martínez destacó el esfuerzo del equipo y la importancia de mantener la concentración en cada partido.

La confianza y satisfacción de Caramelo Martínez

“Estamos contentos, porque el equipo jugó muy bien y logramos una recuperación anímica y futbolística importante”, afirmó el volante tatengue. Según Martínez, el triunfo ratifica lo que vienen construyendo desde hace semanas, especialmente luego del partido contra River. “Venimos de enfrentar grandes rivales y el objetivo siempre fue mantener nuestra identidad y demostrar que podemos competir de igual a igual”, agregó.

Martínez también resaltó la confianza que el equipo recibe día a día del entrenador Leonardo Madelón. “El orden que tiene el equipo es clave. Sabemos cómo jugamos: somos compactos en todas las líneas y tratamos de aprovechar los contragolpes. Por momentos manejamos la pelota, pero nuestra idea siempre es clara y funciona”, explicó.

Lo físico, clave en la opinión de Caramelo

El mediocampista destacó además la preparación física y la recuperación de los jugadores: “No es común jugar tres partidos en pocos días con casi los mismos jugadores, y la recuperación fue muy buena. Todos estamos comprometidos con el equipo y con el objetivo de sumar puntos para alejarnos de la zona baja”.

En cuanto a la estrategia ante Racing, Martínez comentó: “Sabíamos que Racing deja espacios en el fondo y tratamos de aprovecharlos. Hicimos lo que nos pidió el entrenador y se dio un gran resultado”.

Finalmente, sobre el presente y los objetivos del equipo, Mauricio Martínez fue claro: “Nuestro foco sigue siendo sumar puntos y mejorar día a día. Nada nos sobra, pero con compromiso y trabajo vamos a seguir creciendo”.

Unión Mauricio Martínez Racing
Desde el ministerio de Seguridad apuntan a que las comisarías de Santa Fe "dejen de alojar detenidos en 2026"

Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

Desde el ministerio de Seguridad apuntan a que las comisarías de Santa Fe "dejen de alojar detenidos en 2026"

Unión aprovechará el parate para recuperar a sus piezas clave

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

Docentes de la UNL realizan un nuevo paro de 48 horas: "Sin salarios dignos no hay universidad pública"

Cambios en la programación de Colón para los próximos partidos

Hilbert y Alonso defendieron su gestión tras el reclamo de Farías: "Todo está documentado"

¿Cuándo fue la última vez que Unión ganó dos partidos al hilo de visitante?

Leo Madelón tuvo su primera vez en el Cilindro de Avellaneda

Cambios en la programación de Colón para los próximos partidos

Mauricio Martínez, clave en Unión: "La confianza de Madelón nos permite seguir mejorando"

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná