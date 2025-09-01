Mauricio Martínez, clave en Unión: "La confianza de Madelón nos permite seguir mejorando"

Mauricio Martínez cerró otro gran partido en Unión, en la victoria ante Racing, y elogió lo que Leo Madelón le otorga al equipo. "Es clave el orden", tiró.

Tras la victoria de Unión por 3-2 ante Racing en Avellaneda, Mauricio Martínez destacó el esfuerzo del equipo y la importancia de mantener la concentración en cada partido.

“Estamos contentos, porque el equipo jugó muy bien y logramos una recuperación anímica y futbolística importante”, afirmó el volante tatengue. Según Martínez, el triunfo ratifica lo que vienen construyendo desde hace semanas, especialmente luego del partido contra River. “Venimos de enfrentar grandes rivales y el objetivo siempre fue mantener nuestra identidad y demostrar que podemos competir de igual a igual”, agregó.

Martínez también resaltó la confianza que el equipo recibe día a día del entrenador Leonardo Madelón. “El orden que tiene el equipo es clave. Sabemos cómo jugamos: somos compactos en todas las líneas y tratamos de aprovechar los contragolpes. Por momentos manejamos la pelota, pero nuestra idea siempre es clara y funciona”, explicó.

Lo físico, clave en la opinión de Caramelo

El mediocampista destacó además la preparación física y la recuperación de los jugadores: “No es común jugar tres partidos en pocos días con casi los mismos jugadores, y la recuperación fue muy buena. Todos estamos comprometidos con el equipo y con el objetivo de sumar puntos para alejarnos de la zona baja”.

En cuanto a la estrategia ante Racing, Martínez comentó: “Sabíamos que Racing deja espacios en el fondo y tratamos de aprovecharlos. Hicimos lo que nos pidió el entrenador y se dio un gran resultado”.

Finalmente, sobre el presente y los objetivos del equipo, Mauricio Martínez fue claro: “Nuestro foco sigue siendo sumar puntos y mejorar día a día. Nada nos sobra, pero con compromiso y trabajo vamos a seguir creciendo”.