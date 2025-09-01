Madelón comenzó la reconstrucción de Unión luego de que el Kily dejara tierra arrasada

Las diferencias entre lo que hizo el Kily el primer semestre y lo que viene consiguiendo Madelón como DT de Unión son realmente impactantes

Leonardo Madelón llegó a Unión para poner la casa en orden . Y si bien eran muchos los hinchas que no estaban de acuerdo con un cuarto ciclo al frente del plantel rojiblanco, de a poco se fueron convenciendo de que no había un DT mejor para este momento.

De la mano de Madelón, el Tate comenzó su reconstrucción, luego de que el Kily González dejara tierra arrasada. Y es que cuando Madelón asumió, Unión estaba en las últimas posiciones de la Zona A del Torneo Apertura.

En las primeras 13 fechas del Apertura que dirigió Cristian González, Unión cosechaba tres triunfos, tres empates y siete derrotas, sumando apenas 12 puntos sobre 39 en juego, con una efectividad del 30,7%.

Está claro que el ciclo del Kily se estiró demasiado, cuando todos pensaban que estaba terminado desde hacía rato. Pero esa inercia negativa, llevó a Unión a seguir dejando puntos en el camino.

Y tampoco fue solución Nicolás Vazzoler quien claramente era el menos responsable de esa situación, que debió reemplazar al Kily, dirigiendo en el empate ante Newell's como local y la derrota como visitante frente a Barracas.

En la última fecha del Torneo Apertura, volvió al banco Madelón en lo que fue empate 1-1 ante Belgrano en el 15 de Abril. Así las cosas, el Rojiblanco finalizó último en la Zona A con 14 puntos.

Una penosa campaña que tuvo como principal responsable al Kily González, a quien en el mercado de pases le trajeron todo lo que pidió. Sin embargo, jamás logró darle funcionamiento al equipo.

Con Madelón en el banco, Unión volvió a ser un equipo previsible en el buen sentido. Se terminaron los inventos, los cambios de esquema, la línea de cinco y varias cuestiones de manejo que terminaban por confundir a los jugadores.

Del nerviosismo constante que transmitía el Kily, se pasó a la tranquilidad que genera Madelón. No hubo lugar para los gestos ampulosos durante el partido y los gritos permanentes que no hacían otra cosa que aportar desequilibrio.

En este equipo de Madelón, los futbolistas volvieron a jugar de lo que tienen que jugar. Y eso indudablemente fue mejorando el funcionamiento y la paz interna dentro del plantel.

Los números de Madelón en comparación con los del Kily

Entre Torneo Apertura y Torneo Clausura, Madelón dirigió ocho partidos, sumando tres victorias, cuatro empates y una derrota. De esta manera, cosechó 13 puntos sobre 24 en juego, con una efectividad del 54%.

Pero además en los ocho partidos mencionados, el Tate anotó 11 goles y le marcaron seis, por lo cual alcanzó una diferencia de gol de +5.

Mientras que el Kily dirigió 13 partidos del Torneo Apertura, cosechando tres triunfos, tres empates y siete derrotas. Sumando 12 puntos sobre 39 en disputa con una efectividad del 30,7%

Mientras que la diferencia de gol del Tate en esas 13 primeras fechas era de -6, ya que el equipo apenas había convertido siete goles y le habían marcado 13.

En las siete primeras fechas del Clausura, Unión ya sumó los mismos puntos que había cosechado con el Kily González, pero en 13 fechas. Y además, ya marcó 10 goles, tres más que en las primeras 13 fechas del Apertura.

Las diferencias son notables y es por eso que claramente Madelón comenzó a poner de pie a Unión, luego de que el Kily lo dejara de rodillas.