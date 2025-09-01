Leonardo Madelón, el galán que mata billetera como DT de Unión

Leonardo Madelón le imprimió carácter y disciplina a un Unión que pasó de ser una máquina de perder a otro que le hace frente a los más calificados.

El lema dice que “billetera mata galán”, pero Leonardo Madelón lo desmiente con creces al frente de Unión . Con un presupuesto mucho más humilde que los grandes de la Liga Profesional, el Tatengue le juega de igual a igual a los equipos más calificados y logra resultados que ratifican la eficacia de su trabajo táctico y la disciplina de su plantel.

Todo comenzó a vislumbrarse en Belo Horizonte , ante Cruzeiro , por la Copa Sudamericana. Aunque ambos equipos ya estaban eliminados, Unión jugó más de un tiempo con 10 hombres (fue expulsado en el primer tiempo Valentín Fascendini) y rescató un valioso 0-0 que sirvió de impulso anímico. No solo defendió, sino que llegó mejor y más claro que su rival, demostrando que la audacia y la inteligencia táctica pueden superar diferencias presupuestarias.

El recorrido continuó con la Copa Argentina, donde Unión sorprendió a Rosario Central en 16avos de final. Tras empatar 0-0 en los 90 minutos en San Nicolás, Unión venció por penales a un Central que llegaba con uno de los presupuestos más altos del país y que había sido el mejor de la fase regular del Torneo Apertura. La victoria dejó en claro la impronta competitiva del equipo de Madelón.

El inicio del Clausura no fue menos impactante: Unión se impuso con autoridad a Estudiantes en Santa Fe, con un gol de Mauricio Martínez. El Pincha, uno de los equipos más calificados del país y actualmente en los cuartos de final de la Copa Libertadores, fue superado en un partido que mostró la capacidad de Unión para imponer su juego.

En un escenario siempre hostil, como la Bombonera, Unión puso contra las cuerdas a Boca Juniors. El equipo se adelantó con un tanto de Cristian Tarragona, aunque finalmente el partido terminó empatado 1-1 por un gol de Luciano Di Lollo en el cierre. La actuación reafirmó la valentía y la solidez del Tatengue ante rivales históricos y de gran envergadura.

El único lunar hasta el momento fue frente a Huracán en Santa Fe. A pesar de que el Globo se quedó con 10 jugadores, Unión solo logró un empate gracias a un dudoso gol de Marcelo Estigarribia, en un encuentro que dejó la sensación de que podía haber logrado más.

Sin embargo, la historia se repitió en Mendoza ante River Plate. El Tatengue estuvo muy cerca de dar el batacazo frente al equipo de Marcelo Gallardo en los 90 minutos y, aunque quedó eliminado por penales, su rendimiento fue sobresaliente, reafirmando que se envalentona ante los grandes.

Racing, la frutilla del postre para el Unión de Madelón

La frutilla del postre llegó en Avellaneda, cuando Unión logró un triunfazo 3-2 ante Racing, otro de los equipos argentinos que disputa los cuartos de final de la Libertadores. Esta victoria consolidó aún más la idea de que el talento táctico y la disciplina pueden superar la billetera.

Este Unión de Madelón es cosa seria. Con un presupuesto acotado, el equipo compite de igual a igual, desafía a los más grandes y se permite soñar con seguir sorprendiendo en la Liga Profesional. Leonardo Madelón demuestra que, en el fútbol, la estrategia, la valentía y la inteligencia colectiva pueden derribar cualquier mito.