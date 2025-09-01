Bayer Leverkusen cerró la llegada de Ezequiel Fernández en 35.000.000 de euros

Son horas clave en el mercado de pases europeo. Este lunes 1 de septiembre cierra el libro y una gran cantidad clubes están ultimando las llegadas de los últimos refuerzos para una temporada 2025/26 que acaba de comenzar. Entre ellos se encuentra el Bayer Leverkusen , que está viviendo un día bastante peculiar y convulsionado.

Este lunes, el campeón de la Bundesliga 2023/24 despidió a Erik ten Hag como DT después de que hubiera dirigido apenas unos 3 partidos desde su llegada en julio. Sin embargo, durante el transcurso de la jornada otra noticia, en este caso positiva, golpeó las puertas del club y tiene que ver con la incorporación de un futbolista argentino surgido en Boca Juniors y que ya fue citado por Lionel Scaloni en la Selección.

Bayer Leverkusen presentó a Equi Fernández

Se trata de Ezequiel Fernández, que el año pasado dejó el Xeneize para jugar en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, que pagó por él unos 20 millones de dólares (el valor de su cláusula). Tras una temporada en la Suadi Pro League, su equipo lo vendió al de la farmacéutica por unos US$ 35 millones, de los cuales un 4% irá a las arcas de Brandsen 805.

De este modo, el volante de 23 años se convirtió en nuevo jugador del Bayer Leverkusen, donde compartirá plantel con dos compatriotas como Exequiel Palacios y el Diablito Echeverri, que ya tuvo su debut el último sábado. El contrato que firmó es de largo plazo y se extiende hasta junio de 2030.

Equi Fernández ya posó con las distintas camisetas del equipo y portará el dorsal número 6. "Incorporamos a un jugador con gran precisión en el pase y muy fuerte en los duelos, que nos será de gran utilidad gracias a su potencia y estilo de juego agresivo. Además de su fortaleza y resistencia física, posee una excelente inteligencia táctica; es astuto y maduro pese a su juventud relativa. Esta combinación especial lo convierte en un jugador muy interesante para nosotros. Fomentará la competencia interna y elevará enormemente la calidad de nuestra plantilla", destacó el club en el comunicado oficial para anunciar su fichaje.