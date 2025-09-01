Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión haría un nuevo intento para torcer la decisión de Dómina

Jerónimo Dómina no aceptó las últimas propuestas para emigrar, y Unión haría un último intento para que finalmente firme su nuevo contrato.

1 de septiembre 2025 · 12:01hs
La situación contractual de Jerónimo Dómina mantiene en vilo a todo Unión. Con el cierre del mercado europeo y las propuestas del fútbol árabe y asiático descartadas por el jugador y su entorno, el riesgo de que el juvenil se vaya libre a fin de año es cada vez mayor.

Del Sel, ¿acerca las partes?

En este escenario, aparece la figura del vicepresidente Miguel Del Sel, quien adelantó que en los próximos días intentará tener una charla personal con Dómina para acercar posiciones. La intención de la dirigencia es clara: evitar que una de las joyas de las inferiores abandone el club sin dejar un rédito económico.

“Esta semana puede ser clave”, reconocen cerca de la CD tatengue, que trabaja contrarreloj para encontrar un punto de acuerdo. El objetivo es convencer al delantero y a su grupo de representación, Squadra, de firmar un nuevo vínculo, aunque sea con la proyección de una futura transferencia.

El último intento de Unión por Dómina

Del Sel, que acompañó recientemente a la delegación en los viajes a Mendoza y Buenos Aires, buscará poner sobre la mesa el valor sentimental y deportivo que significa Unión en la carrera de Dómina. El dirigente entiende que un gesto de acercamiento podría cambiar el rumbo de una historia que, hasta ahora, parecía tener final anunciado.

La presión no es menor: el contrato vence el 31 de diciembre y, si no hay renovación, el atacante quedará libre, representando un duro golpe tanto en lo deportivo como en lo institucional. En Unión saben que esta semana será determinante para definir si Dómina se queda con un nuevo acuerdo o si el club se resigna a perderlo sin compensación.

