Messi ya se sumó a la concentración de la Selección Argentina para jugar por Eliminatorias

Lionel Messi y Rodrigo De Paul llegaron al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina con vistas a la última doble fecha de las Eliminatorias

1 de septiembre 2025 · 18:06hs
Lionel Messi y Rodrigo De Paul, compañeros en el Inter Miami, llegaron este lunes al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina en vistas de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Vestido de negro, el capitán llegó después de perder la final de la Leagues Cup en Seattle y quedó concentrado en vistas del que será su último partido como local en la Selección Argentina, salvo que la AFA organice un amistoso antes del Mundial del año que viene.

Como es habitual, Messi y sus compañeros fueron llegando al predio de Ezeiza, posaron para las cámaras y fueron recibidos por Chiqui Tapia quien expresó en las redes: "Modo Scaloneta activado".

Aunque aún faltan sumarse algunos jugadores el primer entrenamiento será este lunes en vistas del encuentro del jueves ante Venezuela, en el Monumental.

Enzo Fernández, suspendido, es el gran ausente de la Selección argentina para cerrar las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador aunque Alexis Mac Allister tiene una molestia que lo pone en duda al menos para el partido del jueves.

El volante jugó 60' para el Liverpool el domingo y esperan por su evolución en las próximas horas.

La lista de convocados de la Selección Argentina

Emiliano Martínez

Walter Benítez

Gerónimo Rulli

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Leonardo Balerdi

Juan Foyth

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Julio Soler

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Alan Varela

Leandro Paredes

Thiago Almada

Nicolás Paz

Rodrigo De Paul

Giovani Lo Celso

Claudio Echeverri

Franco Mastantuono

Valentín Carboni

Giuliano Simeone

Julián Álvarez

Nicolás González

Lionel Messi

Lautaro Martínez

José Manuel López

