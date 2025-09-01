Lionel Messi y Rodrigo De Paul, compañeros en el Inter Miami, llegaron este lunes al predio de Ezeiza para sumarse a la Selección Argentina en vistas de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.
Messi ya se sumó a la concentración de la Selección Argentina para jugar por Eliminatorias
Vestido de negro, el capitán llegó después de perder la final de la Leagues Cup en Seattle y quedó concentrado en vistas del que será su último partido como local en la Selección Argentina, salvo que la AFA organice un amistoso antes del Mundial del año que viene.
Como es habitual, Messi y sus compañeros fueron llegando al predio de Ezeiza, posaron para las cámaras y fueron recibidos por Chiqui Tapia quien expresó en las redes: "Modo Scaloneta activado".
Aunque aún faltan sumarse algunos jugadores el primer entrenamiento será este lunes en vistas del encuentro del jueves ante Venezuela, en el Monumental.
Enzo Fernández, suspendido, es el gran ausente de la Selección argentina para cerrar las Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador aunque Alexis Mac Allister tiene una molestia que lo pone en duda al menos para el partido del jueves.
El volante jugó 60' para el Liverpool el domingo y esperan por su evolución en las próximas horas.
La lista de convocados de la Selección Argentina
Emiliano Martínez
Walter Benítez
Gerónimo Rulli
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Leonardo Balerdi
Juan Foyth
Nicolás Tagliafico
Marcos Acuña
Julio Soler
Alexis Mac Allister
Exequiel Palacios
Alan Varela
Leandro Paredes
Thiago Almada
Nicolás Paz
Rodrigo De Paul
Giovani Lo Celso
Claudio Echeverri
Franco Mastantuono
Valentín Carboni
Giuliano Simeone
Julián Álvarez
Nicolás González
Lionel Messi
Lautaro Martínez
José Manuel López