Unión armó un festival de cuarteto en Córdoba goleando a Instituto 4-0

Unión jugó un primer tiempo perfecto en el que marcó cuatro goles en los primeros 32 minutos. Fue 4-0 ante Instituto en Córdoba para cortar la racha negativa como visitante

Unión obtuvo una goleada histórica frente a Instituto, ganando 4-0 en Córdoba y convirtiendo los cuatro goles en los primeros 32' del encuentro.

Fue notable el rendimiento del Tate en la primera etapa en donde sentenció el resultado a pura eficacia y solidez. Con Mauro Pittón como la gran figura, Unión cortó una racha de casi 10 meses sin ganar como visitante.

El último triunfo del Tate en esa condición había sido el 28 de octubre del año pasado cuando venció a Gimnasia 3-2. De allí la necesidad de cortar una racha que parecía interminable.

Un primer tiempo perfecto de Unión

El comienzo del partido de Unión fue convincente, saliendo a jugar en campo rival, presionando a Instituto y asumiendo el protagonismo. Fue así que en esos primeros minutos, el Tate era el que imponía condiciones.

Por ello no fue casualidad que a los 7' Unión abriera el marcador. Y lo hizo con un golazo de Mauro Pittón quien remató desde afuera del área para ubicar la pelota al lado del caño derecho del arco defendido por Manuel Roffo.

Pero para que el comienzo aún fuera más espectacular, a los 10' el Tate marcó el segundo gol. Una contra manejada a la perfección por Franco Fragapane y que tuvo a Julián Palacios asistiendo a Marcelo Estigarribia quien con un toque de derecha decretó el 2-0.

Unión en ese arranque del primer tiempo tenía toda la efectividad que no había mostrado en los primeros cuatro partidos. El equipo gabana y lo hacía con absoluta justicia.

Y ese primer cuarto de hora era soñado para Unión, mucho más cuando a los 17' llegó el tercer gol. Un tiro de esquina desde la izquierda, la mala salida de Manuel Roffo y la media vuelta de Mauricio Martínez dentro del área para establecer el 3-0.

Frenético y furioso arranque del Tate que ganaba, gustaba y goleaba a Instituto. Con el resultado a su favor, el Tate se replegó y como era lógico Instituto buscó descontar.

Sin embargo, Unión parecía no conformarse y por ello a los 32' llegó el cuarto gol del Tate y el segundo de Mauro Pittón quien fue a buscar un gran pase de Mateo Del Blanco, le ganó con el cuerpo a Stefano Moreyra y definió cruzado para decretar el 4-0.

Pudo descontar Instituto pero el remate de Manuel Romero se estrelló en el caño izquierdo del arco defendido por Matías Tagliamonte. Le salían todas al elenco conducido por Leonardo Madelón en un primer tiempo soñado.

A los 45' Alex Luna remató dentro del área, pero el uruguayo Maizon Rodríguez se interpuso en el camino y terminó desviando el balón al tiro de esquina.

Y ya en tiempo de descuento, Unión pudo anotar el quinto gol, pero Palacios se apuró a rematar por encima del horizontal cuando tenía la chance de tocar hacia la derecha para dejar a Lautaro Vargas de frente al arco.

Fue realmente un primer tiempo perfecto del Tate, que tuvo actitud, orden, ambición y una notable contundencia para irse a los vestuarios ganando el partido 4-0.

Un segundo tiempo que estuvo de más

En los primeros minutos del segundo tiempo, Unión se mostraba sólido y concentrado sin darle la chance a Instituto de que pueda reaccionar para descontar en el marcador.

El Tate jugaba con aplomo y serenidad consciente de la enorme diferencia que había construido en la primera etapa. E Instituto no encontraba los caminos para llegar al descuento.

El partido se había terminado a los 32' del primer tiempo cuando Mauro Pittón convirtió el cuarto gol. Todo lo que vino luego estaba de más.

Cuando se jugaban 18' Leonardo Madelón movió el banco, mandando a la cancha a Lucas Gamba para la salida de Estigarribia, quien aprovechó la chance que le dio el DT con el gol convertido y algunos movimientos interesantes.

A los 25' Augusto Solari ingresó en lugar de Palacios y a los 29' el Tate estuvo cerca del quinto gol luego de una buena maniobra personal de Cristian Tarragona quien asistió a Lucas Gamba pero su remate se fue desviado.

Mientras que a los 31' Madelón realizó tres variantes para que ingresen Claudio Corvalán, Rafael Profini y Agustín Colazo, para las salidas de Del Blanco, Martínez y Tarragona.

Buscando darle minutos a todos y preservando a otros, Madelón realizó los cinco cambios en un partido que estaba sentenciado desde hacía mucho tiempo.

A los 38' se fue expulsado el capitán Fernando Alarcón por un plancha a Augusto Solari. Si bien el árbitro Bruno Amiconi le mostró la tarjeta amarilla, fue llamado por el VAR y modificó la sanción para expulsar al defensor de La Gloria.

No hubo tiempo para más, el Tate consiguió una victoria importantísima para cortar una racha de casi 10 meses sin ganar como visitante y acomodarse en la tabla anual para escapar de las últimas posiciones.

Síntesis

Instituto: 28-Manuel Roffo; 2-Juan Franco, 31-Gonzalo Requena, 6-Fernando Alarcón, 21-Elías Pereyra; 34-Stefano Moreyra, 19-Gastón Lodico; 22-Damián Puebla, 10-Alex Luna, 24-Manuel Romero; y 11-Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 2-Maizon Rodríguez, 13-Valentín Fascendini, 11-Mateo Del Blanco; 20-Julián Palacios, 30-Mauro Pittón, 16-Mauricio Martínez, 7-Franco Fragapane; 25-Cristian Tarragona y 19-Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 7' Mauro Pittón (U), 10' Marcelo Estigarribia (U), 17' Mauricio Martínez (U), 32' Mauro Pittón (U),

Cambios: ST 0' Francis Mac Allister x Moreyra (I), Lucas Rodríguez x Pereyra (I), Jonás Acevedo x Fonseca (I), 18' Jeremías Lázaro x Lodico (I), Lucas Gamba x Estigarribia (U), 25' Augusto Solari x Palacios (U), 31' Rafael Profini x Martínez (U), Claudio Corvalán x Del Blanco (U), Agustín Colazo x Tarragona (U), 39' Nicolás Zalazar x Puebla (I).

Amonestados: Rodríguez y Martínez (U), Acevedo y Franco (I).

Expulsados: ST 38' Fernando Alarcón (I).

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: Juan Domingo Perón.