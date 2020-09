Unión: "Bottinelli no era prioridad para el cuerpo técnico"

En la segunda parte de la extensa nota que el presidente rojiblanco Luis Sphan le brindó a LT9, se refirió a nombres propios. Habló de la salida de Jonathan Bottinelli, de la negociación de Talleres por Franco Troyansky, como así también de la venta de Mariano Gómez al Atlético Madrid B. Pero además opinó respecto al formato del nuevo torneo.

Sobre la no continuidad de Bottinelli manifestó: "Tenía expectativas de una mejor remuneracion y un contrato de 18 meses, pero el cuerpo técnico no lo consideraba prioritario, entendemos que esta circunstancia permitían tal vez visualizar un plantel con expectativas más allá de los seis o 18 meses. Jonathan que está en el final de su carrera, no sabemos si por seis meses un año, dos o tres, entendió que tenía la chance de firmar por 18 meses. Y Unión le ofreció extenderle el contrato por seis meses".

Respecto al interés de Talleres por el Pocho Troyanski contó: "Talleres hizo un ofrecimiento por Troyansky pero no nos satisfizo, no era la cifra que esperábamos. No lo tenemos a la venta al jugador, no hay abundancia de delanteros y entendemos que Cuqui (Márquez) y él tendrán la chance de jugar y de mostrarse. Tenemos por delante el torneo local y la Copa Sudamericana. Confiamos en ellos para este año y medio. Priorizamos lo deportivo y no hay alternativa de una nueva propuesta porque no estamos interesados en venderlo".

De las deudas de Central y San Lorenzo detalló: " Central tiene interés de colocar a cualquier jugador en cualquier mercado y a valores muy accesibles, porque sufrieron una crisis económicamente muy fuerte. Y hoy zafando del descenso deben acomodar la economía. Nunca dejamos de estar conectados, en estas horas recibimos algunos millones en nuestra cuenta, es una pequeña parte de la deuda, y nos dicen que antes de fin de año la deuda estará regularizada. Con San Lorenzo venimos hablando con el presidente y el tesorero, nos dijeron que con el cobro de la venta de Gaich nos cancelarían toda la deuda con nosotros"

De la venta de Mariano Gómez al Atlético Madrid B dijo: "Estaba pendiente el acuerdo con el jugador, pero avanzamos para que tenga la posibilidad ser transferido al Atlético Madrid B. Son 300.000 euros que va a recibir Unión por el 60% del pase. Nos quedamos con el 40% del pase y ese porcentaje tiene distintas opciones de compra".

Ya en el tramo final de la charla fue consultado por el nuevo formato del torneo "No me genera mucho interés, una Copa totalmente anómala, donde los equipos que jueguen torneos internacionales se verán debilitados por lo comprimido del calendario. Será para mantenernos en forma, es lo que hay, no hay mucho para elegir, pero hay que ver si se puede llevar a cabo".