Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión utilizará una camiseta retro en homenaje al primer partido en el estadio 15 de Abril en el duelo ante Barracas Central. Todos los detalles.

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 08:27hs
Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Prensa Unión

El próximo sábado, desde las 21.30 ante Barracas Central, Unión no solo jugará un partido clave por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el que podría asegurar su clasificación a los octavos de final y hasta la localía en esa instancia. También será una jornada muy especial: el club estrenará una camiseta inédita, cargada de historia y simbolismo, para rendir homenaje al primer encuentro disputado en el estadio 15 de Abril, el 28 de abril de 1929.

En qué consiste el homenaje de Unión

Aquel día, el Tate se enfrentó a un combinado de la Asociación Amateur Argentina y se impuso por 3 a 1, con goles de Julio Mir, Alejandro Faccioni y Federico Wilde, mientras que Leonardo Sandoval descontó para la visita. Unión formó con Rogelio González; Juan Angelini y Arturo Gómez; Ángel Napoleoni, Nicasio Fermín Monzón y Raúl Gómez; Agustín Acosta, Federico Wilde, Francisco Valiente, Alejandro Faccioni y Julio Mir. En tanto, el elenco visitante presentó figuras de distintos clubes porteños, entre ellos jugadores de River, Racing, Chacarita y Lanús.

LEER MÁS: Unión, cada vez más cerca de los playoffs: así se perfilan los cruces a dos fechas del final

En homenaje a esa jornada fundacional, el equipo de Leo Madelón lucirá una camiseta retro diseñada por la marca Unión, y no por Givova, su proveedor habitual. Más allá de mantener el tradicional diseño a bastones rojos y blancos, los detalles la hacen única: pantalones negros y medias blancas con vivos rojos, tal como se usó en 1929.

Diseño sin título (2)

La Liga Profesional de Fútbol ya dio el visto bueno para que el equipo pueda vestir esa indumentaria especial el fin de semana. Será la única vez que se utilice en competencia oficial, lo que le otorga un valor histórico y coleccionable.

Las otras particularidades del homenaje de Unión

La camiseta no llevará publicidades, acuerdo alcanzado con los patrocinadores, y se venderá en una caja de colección exclusiva. Además, en el escudo se incluirá una réplica de las medallas entregadas a los jugadores en aquel partido inaugural, un detalle que refuerza el espíritu conmemorativo de la edición.

LEER MÁS: ¿Unión avanza para quedarse con Matías Tagliamonte?

Por otra parte, el arquero Matías Tagliamonte vestirá una versión verde, en homenaje a Nery Alberto Pumpido, una de las grandes glorias tatengues bajo los tres palos.

Con un precio estimado entre 100 mil y 130 mil pesos, la camiseta promete convertirse en una pieza de culto para los hinchas rojiblancos, un puente entre el pasado y el presente de un club que, cada vez que pisa el 15 de Abril, recuerda su rica historia con orgullo y pasión.

Unión Barracas Central 15 de Abril
Noticias relacionadas
union, cada vez mas cerca de los playoffs: asi se perfilan los cruces a dos fechas del final

Unión, cada vez más cerca de los playoffs: así se perfilan los cruces a dos fechas del final

En Racing confían que Unión podría adquirir el 50% de la ficha de Matías Tagliamonte.

¿Unión avanza para quedarse con Matías Tagliamonte?

La dirgencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol.

La dirigencia de Unión se encamina a adquirir el predio Casasol

El presidente de Unión Luis Spahn y Jerónimo Domina podrían tener una charla.

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Lo último

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Último Momento
Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

Armas semiautomáticas: el Gobierno oficializó requisitos para la tenencia de fusiles y carabinas símil asalto

El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

El Gobierno rematará casas del Plan Procrear sin adjudicar: cómo participar

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Ovación
Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales

Oficial Prefederal: Almagro A y Gimnasia se metieron en semifinales

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

Argentinos e Independiente Rivadavia se enfrentan en la gran final de la Copa Argentina

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

¿Cómo salieron los últimos 10 Superclásicos en La Bombonera?

De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

De Felippe afirmó no haber cobrado los premios por la Copa Argentina 2024

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos