Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Unión utilizará una camiseta retro en homenaje al primer partido en el estadio 15 de Abril en el duelo ante Barracas Central. Todos los detalles.

El próximo sábado, desde las 21.30 ante Barracas Central, Unión no solo jugará un partido clave por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el que podría asegurar su clasificación a los octavos de final y hasta la localía en esa instancia. También será una jornada muy especial: el club estrenará una camiseta inédita, cargada de historia y simbolismo, para rendir homenaje al primer encuentro disputado en el estadio 15 de Abril, el 28 de abril de 1929.

Aquel día, el Tate se enfrentó a un combinado de la Asociación Amateur Argentina y se impuso por 3 a 1 , con goles de Julio Mir, Alejandro Faccioni y Federico Wilde , mientras que Leonardo Sandoval descontó para la visita. Unión formó con Rogelio González; Juan Angelini y Arturo Gómez; Ángel Napoleoni, Nicasio Fermín Monzón y Raúl Gómez; Agustín Acosta, Federico Wilde, Francisco Valiente, Alejandro Faccioni y Julio Mir. En tanto, el elenco visitante presentó figuras de distintos clubes porteños, entre ellos jugadores de River, Racing, Chacarita y Lanús.

En homenaje a esa jornada fundacional, el equipo de Leo Madelón lucirá una camiseta retro diseñada por la marca Unión, y no por Givova, su proveedor habitual. Más allá de mantener el tradicional diseño a bastones rojos y blancos, los detalles la hacen única: pantalones negros y medias blancas con vivos rojos, tal como se usó en 1929.

La Liga Profesional de Fútbol ya dio el visto bueno para que el equipo pueda vestir esa indumentaria especial el fin de semana. Será la única vez que se utilice en competencia oficial, lo que le otorga un valor histórico y coleccionable.

Las otras particularidades del homenaje de Unión

La camiseta no llevará publicidades, acuerdo alcanzado con los patrocinadores, y se venderá en una caja de colección exclusiva. Además, en el escudo se incluirá una réplica de las medallas entregadas a los jugadores en aquel partido inaugural, un detalle que refuerza el espíritu conmemorativo de la edición.

Por otra parte, el arquero Matías Tagliamonte vestirá una versión verde, en homenaje a Nery Alberto Pumpido, una de las grandes glorias tatengues bajo los tres palos.

Con un precio estimado entre 100 mil y 130 mil pesos, la camiseta promete convertirse en una pieza de culto para los hinchas rojiblancos, un puente entre el pasado y el presente de un club que, cada vez que pisa el 15 de Abril, recuerda su rica historia con orgullo y pasión.