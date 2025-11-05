Uno Santa Fe | Unión | Unión

Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión jugará un cotejo clave ante Barracas Central, donde el triunfo incluso le podría dar la chance de arrancar como local. Cuáles son las variables.

5 de noviembre 2025
Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

El Unión de Leonardo Madelón llega al tramo final del Torneo Clausura con la ilusión intacta. Este sábado a las 21.30, el equipo rojiblanco recibirá a Barracas Central en el estadio 15 de Abril, sabiendo que una victoria lo depositará directamente en los octavos de final y, además, le permitirá asegurarse la localía en la próxima instancia del certamen.

El Tatengue es, sin dudas, uno de los equipos más regulares del campeonato. Con 23 puntos y una diferencia de gol de +7, marcha segundo en la Zona A, detrás de Boca, y depende exclusivamente de sí mismo para sellar el pasaje a los playoffs.

Desde la llegada de Madelón, Unión recuperó solidez, confianza y un funcionamiento que hoy lo tiene como protagonista. El equipo encontró equilibrio en todas sus líneas y, más allá de algunos altibajos, construyó una campaña sostenida en orden defensivo y efectividad en los momentos justos.

Qué necesita Unión para clasificar

El escenario es claro:

  • Si gana, Unión se clasificará automáticamente a los octavos y se asegurará definir en casa.

  • Si empata, deberá estar atento a lo que ocurra entre Racing y Defensa y Justicia. Un empate en ese partido lo clasifica sin depender de nadie.

  • Si alguno de los dos gana, el Tatengue necesitará que Huracán no le gane a Newell’s. Si el Globo empata o pierde, también habrá festejo en Santa Fe.

  • El único panorama complicado sería si Racing o Defensa ganan y también triunfa Huracán. En ese caso, Unión debería esperar la última fecha, aunque incluso ahí partiría con ventaja por su mejor diferencia de gol (+7) frente a Estudiantes de La Plata (+1), su rival directo en la pelea por el último cupo.

Una campaña que ilusiona

Más allá de los cálculos, el presente rojiblanco invita al optimismo. En casa, Unión se hizo fuerte, sumó resultados clave y logró consolidar una identidad que los hinchas reconocen. Con futbolistas que atraviesan un gran momento y un entrenador que volvió a contagiar pertenencia, el Tatengue parece haber recuperado la mística competitiva que lo distingue.

El sábado, el 15 de Abril volverá a ser una caldera. El equipo va por un triunfo que puede sellar su clasificación y reafirmar el trabajo de un ciclo que devolvió ilusión, identidad y resultados. El Unión de Madelón está otra vez en la pelea. Y esta vez, depende solo de él.

