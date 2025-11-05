Uno Santa Fe | Unión | Unión

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

La Liga Profesional destacó el gran momento de Agustín Colazo, que marcó el único gol en la victoria de Unión frente a Newell’s en Rosario por la fecha 14

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 14:49hs
El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Prensa Unión

La Liga Profesional destacó el gran momento de Agustín Colazo, que marcó el único gol en la victoria de Unión frente a Newell’s en Rosario, ubicándolo entre los tres mejores goles de la fecha 14 del Clausura. En este caso, resultado que le permitió al Tate quedó como líder transitorio (hoy es escolta por diferencia de goles).

• LEER MÁS: Madelón sobre las chances de Unión: "Primero hay que entrar y después, soñar está permitido"

Como ocurre al cierre de cada jornada, el certamen dio a conocer su tradicional ranking con las mejores conquistas y el delantero logró meterse en el Top 3 gracias a su definición en el estadio Marcelo Bielsa. Fue un cabezazo preciso y con emboquillada tras un centro de Mateo Del Blanco, que terminó convirtiéndose en el único tanto del encuentro y que valió tres puntos fundamentales.

• LEER MÁS: Madelón, de frente en Unión: "No hay que llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

El atacante se destapó al fin: marcó en tres partidos consecutivos (necesitó de 20 partidos para marcar por primera vez en Unión) y empieza a justificar plenamente la decisión del club de adquirir su pase. Su presencia en el ranking de la Liga Profesional no solo refleja su actualidad, sino también el impacto que está teniendo en el tramo final del torneo.

• LEER MÁS: Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Unión disfruta del gran presente de Colazo, que se consolidó como una de las piezas clave del equipo y, gol a gol, se ganó un lugar entre los nombres destacados del Clausura.

El gol de Colazo en Unión, en el Top 3 de la fecha 14

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1986056152115790051&partner=&hide_thread=false

Unión Agustín Colazo Liga Profesional
Noticias relacionadas
agustin colazo, el artillero de todos los recursos en union

Agustín Colazo, el artillero de todos los recursos en Unión

Unión alcanzó su mejor marca como visitante desde que volvieron a jugarse los torneos cortos.

Unión y la mejor campaña como visitante desde que se juegan los torneos cortos

cuenta regresiva para el show de erreway en santa fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

union pone la mira en barracas central con varias incognitas

Unión pone la mira en Barracas Central con varias incógnitas

Lo último

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Amsafé reclamó la publicación de vacantes para el concurso de ascensos a cargos directivos

Amsafé reclamó la publicación de vacantes para el concurso de ascensos a cargos directivos

Último Momento
José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Amsafé reclamó la publicación de vacantes para el concurso de ascensos a cargos directivos

Amsafé reclamó la publicación de vacantes para el concurso de ascensos a cargos directivos

Scaloni no convocaría a los jugadores del medio local en la próxima fecha FIFA

Scaloni no convocaría a los jugadores del medio local en la próxima fecha FIFA

La suba de la hacienda pone al límite a los carniceros de Santa Fe: Nos llega de sorpresa, cuando el consumo está por el piso

La suba de la hacienda pone al límite a los carniceros de Santa Fe: "Nos llega de sorpresa, cuando el consumo está por el piso"

Ovación
Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos