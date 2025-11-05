El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

La Liga Profesional destacó el gran momento de Agustín Colazo, que marcó el único gol en la victoria de Unión frente a Newell’s en Rosario por la fecha 14

La Liga Profesional destacó el gran momento de Agustín Colazo , que marcó el único gol en la victoria de Unión frente a Newell’s en Rosario, ubicándolo entre los tres mejores goles de la fecha 14 del Clausura. En este caso, resultado que le permitió al Tate quedó como líder transitorio (hoy es escolta por diferencia de goles).

Como ocurre al cierre de cada jornada, el certamen dio a conocer su tradicional ranking con las mejores conquistas y el delantero logró meterse en el Top 3 gracias a su definición en el estadio Marcelo Bielsa. Fue un cabezazo preciso y con emboquillada tras un centro de Mateo Del Blanco, que terminó convirtiéndose en el único tanto del encuentro y que valió tres puntos fundamentales.

El atacante se destapó al fin: marcó en tres partidos consecutivos (necesitó de 20 partidos para marcar por primera vez en Unión) y empieza a justificar plenamente la decisión del club de adquirir su pase. Su presencia en el ranking de la Liga Profesional no solo refleja su actualidad, sino también el impacto que está teniendo en el tramo final del torneo.

Unión disfruta del gran presente de Colazo, que se consolidó como una de las piezas clave del equipo y, gol a gol, se ganó un lugar entre los nombres destacados del Clausura.

