Madelón sobre las chances de Unión: "Primero hay que entrar y después, soñar está permitido"

Leonardo Madelón se refirió a su Cafferata natal, pero también dejó un mensaje esperanzador para Unión en la definición del Clausura.

Más allá del presente futbolístico, Leonardo Madelón conserva intactas la sencillez y la identidad que lo caracterizan. En el cierre de la entrevista con RTS Medios, el técnico de Unión se permitió viajar emocionalmente hacia sus raíces, al pequeño pueblo santafesino de Cafferata, donde se crió y formó su carácter. Y soltó una frase que ilusionó en grande al hincha rojiblanco.

“Cafferata es el sur de Santa Fe, tiene 1.500 habitantes, gente de campo, de corazón enorme. Me crié ahí, sin ferrocarril ni industria, solo llanura y trabajo. Siempre hay chicos pateando una pelota en la calle. Eso te forma, te enseña a tener hambre y amor por el fútbol”, relató con emoción.

LEER MÁS: Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

Orgulloso, enumeró los nombres de futbolistas que salieron de su pueblo: “De ahí surgieron Benjamín Santos, que jugó en Torino; Jorge Priotti, el Chavo Desábato, Gustavo Quinteros, Elías Gómez… y bueno, también el más bajito de todos, que soy yo”, bromeó entre risas.

Embed

El técnico de Unión mantiene un lazo inquebrantable con su lugar de origen: “Amo mi pueblo. Fui a votar allá, nunca cambié el domicilio. Tengo familia, amigos, voy seguido. En Cafferata siempre se respira fútbol y valores. Eso no se pierde nunca”.

El momento de Unión, según Leo Madelón

Y entre anécdotas, fútbol y cariño, dejó un cierre que resume su filosofía de vida: “Disfruto este momento. Aprendí que hay que estar sereno, que los resultados vienen si se trabaja con pasión. En Unión lo estamos haciendo y eso me llena de orgullo”.

LEER MÁS: Unión presentará una camiseta inédita en homenaje al primer partido en el 15 de Abril

Madelón, el de Cafferata, el del sentido común y la palabra justa, volvió a reconciliar al Tatengue con su esencia. El equipo pelea arriba, la gente se ilusiona y él, fiel a su estilo, mantiene los pies sobre la tierra: “Primero hay que entrar. Después, soñar está permitido.”