El lateral izquierdo que Leonardo Madelón pretendería para Unión

Con Del Blanco con chances de irse y Corvalán sin lugar, Unión apunta a un 3 que tuvo una destacada participación en el Apertura y le gustaría a Madelón

Unión se prepara para un mercado de pases con movimientos en los laterales y el primer objetivo ya tendría nombre y apellido. En pleno reordenamiento del plantel, se habría puesto la mirada en Tomás Silva, de grato 2025 en Platense , con el que fue campeón del Apertura.

La banda izquierda, un hueco que urge cubrir en Unión

La posible segura venta de Mateo Del Blanco dejaría vacante una posición clave. A eso se suma la determinación de no considerar más a Claudio Corvalán y, en ese contexto, la opción interna tampoco convence, porque Fernando Díaz no disputó ni un minuto y su continuidad es pura incertidumbre. Vuelve Bruno Pittón, que es un punto positivo (ver aparte), pero igual se buscaría algo más.

Unión estaría interesado en Tomás Silva.

Por lo que informó el periodista Julio Canteros de LT10, ahí aparece Silva, de 22 años (Buenos Aires, 8 de marzo de 2003), surgido en San Lorenzo y consolidado este año en el Calamar, donde fue una de las piezas que terminó levantando el título en el primer semestre. Puede jugar como volante también, que lo convierte en un jugador especialmente atractivo para Madelón, que busca variantes para un funcionamiento más vertical. Jugó 24 partidos en el año, sin goles, pero con una constancia que lo dejó en la mira de varios clubes.

El préstamo de Silva vence el 31 de diciembre y San Lorenzo lo espera para sumarlo nuevamente, aunque no descartaría negociarlo.

En el Mundo Unión ya lo consideran un nombre. No hay negociación aún, pero sí un seguimiento marcado. La idea es actuar rápido si San Lorenzo habilita una salida.

Silva combina juventud, presente competitivo y margen de crecimiento. Para un Unión que necesita un lateral, el campeón con Platense aparece como una posibilidad seductora y concreta.