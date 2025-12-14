Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión busca cerrar el año con la asamblea ordinaria y definir la memoria y el balance de la gestión

La dirigencia de Unión analiza convocar a los socios antes de fin de año para tratar Memoria y Balance. Los plazos estatutarios ajustan el calendario.

14 de diciembre 2025 · 15:55hs
Foto | @AmdiGutierrez

En Unión avanzan con la idea de realizar la asamblea ordinaria antes del cambio de calendario. El llamado formal requiere un mínimo de diez días, por lo que, si se activa en el corto plazo, la convocatoria quedaría encuadrada en la última semana de diciembre, en un contexto institucional sensible.

Unión tiene el calendario contra el reloj

Los tiempos reglamentarios obligan a una definición rápida. La publicación de fecha y horario es clave para habilitar la asamblea y cumplir con los requisitos formales. En los pasillos del club manejan una ventana concreta: los días posteriores a Navidad.

El balance que se pondrá a consideración de los socios mostrará un déficit marcado, consecuencia directa de una política de inversión fuerte para potenciar el plantel, la actualización de contratos y los costos asociados a competir a nivel internacional durante la temporada.

LEER MÁS: Dos futbolistas no continuarán en Unión: Nahuel Blanco y Santino Sottocorno

Análisis técnico y miradas contrapuestas

Distintos espacios internos participaron de instancias de revisión previa de la documentación contable. Coinciden en que los números están correctamente confeccionados, aunque anticipan que el debate en la asamblea tendrá un fuerte componente político y de interpretación sobre el rumbo elegido.

Mientras el fútbol profesional transita el receso y se planifica el próximo mercado, Unión se prepara para una instancia clave fuera de la cancha: ordenar el frente institucional y someter la gestión al veredicto de los socios antes de despedir el año.

