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Cautela en Unión: sigue en Francia el interés de Racing de Estrasburgo por Del Blanco

En Francia reafirman el interés de Racing de Estrasburgo por Mateo Del Blanco y están al tanto de su cláusula de rescisión. No hay oferta pero sí ruido en Unión

Ovación

Por Ovación

4 de mayo 2026 · 15:23hs
Cautela en Unión: sigue en Francia el interés de Racing de Estrasburgo por Del Blanco

UNO Santa Fe | José Busiemi

El nombre de Mateo Del Blanco volvió a meterse de lleno en el mercado europeo. Esta vez, con eco fuerte desde Francia y con un protagonista claro: Racing de Estrasburgo, que lo sigue de cerca y no lo pierde de vista. Lo que empezó como simples sondeos ahora toma otra dimensión y en Unión hay cautela.

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El prestigioso diario L'Équipe volvió a mencionarlo en su órbita, marcando que en Estrasburgo conocen cada detalle de su situación contractual. No es menor: la cláusula de salida es 3.500.000 dólares, al contado. Por ahora no hay oferta, pero cuando los medios franceses insisten, es porque algo se está moviendo.

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De altibajos, pero con crédito en Unión

El cierre del Apertura lo mostró en una versión más terrenal, lejos de su mejor nivel. Aún así, su recorrido reciente pesa más: fue una de las apariciones más firmes del equipo en el último tiempo, con regularidad, proyección y personalidad para adueñarse del carril izquierdo. Ese combo es el que seduce.

Mateo Del Blanco
Racing de Estrasburgo, a la cabeza en el inter&eacute;s por Mateo Del Blanco de Uni&oacute;n.

Racing de Estrasburgo, a la cabeza en el interés por Mateo Del Blanco de Unión.

El mapa no termina en Racing de Estrasburgo. También aparecen al acecho Toulouse y Lyon, dos clubes que suelen apostar por talento joven y que ya lo tienen marcado en sus informes.

Unión, entre la urgencia y la estrategia

En Santa Fe nadie se desespera, pero tampoco miran para otro lado. Unión necesita vender, eso es un hecho. Sin embargo, la idea es no malvender. Saben que tienen un activo codiciado y que, si el interés se transforma en propuesta concreta, los números deberán cerrar. Hoy, el escenario es de expectativa. Mañana, puede ser negociación. Porque cuando Europa insiste, rara vez se queda en palabras. Del Blanco, otra vez, está en el centro de la escena.

Unión Mateo Del Blanco Racing de Estrasburgo
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