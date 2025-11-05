Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, con una duda en Unión para intentar asegurar la localía ante Barracas

El DT de Unión, Leonardo Madelón, recibió noticias pensando en el partido ante Barracas Central por la fecha 15 de la zona A del Clausura

Ovación

Por Ovación

5 de noviembre 2025 · 16:21hs
Prensa Unión

Leonardo Madelón no pierde tiempo y ya trabaja en el plan de Unión para recibir a Barracas Central por la fecha 15 de la zona A del Clausura. Un duelo clave que puede definir la ubicación final en la tabla y, sobre todo, la ventaja de localía en el inicio de los playoffs.

• LEER MÁS: Madelón sobre las chances de Unión: "Primero hay que entrar y después, soñar está permitido"

El Tate llega con margen: un empate, sumado a una combinación de resultados, le permitiría asegurarse la clasificación. Sin embargo, en el cuerpo técnico hay una consigna clara: ganar para garantizar la localía, un detalle que puede marcar diferencias en la serie inicial.

• LEER MÁS: Qué necesita Unión para clasificarse a los playoffs ante Barracas Central

¿Madelón, por tercera vez en Unión?

En cuanto al panorama físico, las noticias son alentadoras. Lautaro Vargas ya está plenamente recuperado, mientras que Cristian Tarragona evoluciona, pero sigue con molestias, por lo que habrá que ver cómo responde en los trabajos que faltan. Marcelo Estigarribia trabaja con esa persistente molestia en una de las rodillas.

Leonardo Madelón
Leonardo Madelón, con chances de repetir la formación de Unión por tercera vez en fila.

Con este escenario, Madelón se ilusiona con repetir por tercera vez consecutiva la alineación, que refuerza la idea de continuidad y solidez que viene mostrando el plantel. De todos modos, el entrenador esperará las prácticas de jueves y viernes en Casasol para terminar de definir la alineación que saldrá a la cancha.

• LEER MÁS: El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Unión atraviesa una semana con clima de expectativa: la clasificación está cerca, pero el objetivo inmediato es sellarla con una victoria en casa que le permita llegar a los playoffs con el impulso y la confianza que el equipo de Madelón viene construyendo fecha a fecha.

