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Unión dio un paso clave para la continuidad de Leo Madelón

Las negociaciones avanzan de manera positiva entre Leonardo Madelón y la dirigencia de Unión. Superado el aspecto económico, las conversaciones ahora están centradas en el proyecto deportivo.

3 de junio 2026 · 10:09hs
Unión dio un paso clave para la continuidad de Leo Madelón

Prensa Unión

La continuidad de Leonardo Madelón al frente de Unión parece encaminada, aunque todavía restan detalles importantes por resolver antes de que el entrenador rubrique un nuevo vínculo con la institución.

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Las charlas entre las partes vienen desarrollándose desde hace varias semanas y tuvieron un capítulo clave en la previa del encuentro ante Newell's por la fecha 15 del Torneo Apertura, cuando Christian Bragarnik, representante del entrenador, estuvo en Santa Fe para trasladar las condiciones pretendidas por Madelón para seguir al frente del equipo.

Sin embargo, más allá de las cuestiones contractuales, el propio entrenador fue claro en varias oportunidades al momento de explicar que su decisión no dependería únicamente de lo económico.

El desgaste y la necesidad de analizar el futuro en Unión

Tras la eliminación frente a Belgrano en los cuartos de final del Apertura, Madelón sorprendió al poner en pausa cualquier definición sobre su continuidad.

"No miro los procesos anteriores, mi contrato terminó, hubo una extensión y tengo ganas de parar unos días para descansar la cabeza", manifestó luego de la derrota ante el Pirata.

Días más tarde, después de la caída frente a Independiente por Copa Argentina, volvió a insistir sobre la misma idea.

"Soy una persona muy certera en mis decisiones. Cuando quedamos afuera con Belgrano pedí que no me pregunten por mi continuidad. Esto no modifica nada, necesito descansar mucho, mi familia me necesita", expresó.

Además, dejó en claro que su evaluación iba mucho más allá de los resultados deportivos. "Hay que analizar muchas situaciones, las condiciones deportivas, las condiciones del club, algo donde yo no llego. Estoy feliz en Unión, es mi casa", sostuvo.

A la vez, destacó el crecimiento que evidenció el plantel durante su ciclo. "Disfruté mucho a Unión. Jugamos bien en todas las canchas, fuimos de los equipos que más goles hicieron y muchos chicos crecieron muchísimo. Eso me deja tranquilo", remarcó.

El proyecto deportivo, el punto que todavía se discute en Unión

Mientras Madelón se tomaba el tiempo para reflexionar, desde la dirigencia siempre se mostraron optimistas respecto de una resolución favorable.

El presidente Luis Spahn fue quien más claramente expuso esa postura en declaraciones a DSports. "¿Dónde va a estar mejor que en Unión? Estamos bien encaminados", afirmó.

Incluso fue más allá al dimensionar la importancia histórica del entrenador para la institución. "Tiene mucha historia con Unión. Estamos con ganas de hacerle una estatua en algún momento", expresó en tono elogioso.

Spahn también confirmó que existieron negociaciones económicas entre ambas partes. "Madelón pidió una mejora y nosotros hicimos una contrapropuesta intermedia. Él sabe que esta es su casa y esperamos que pueda aceptar las condiciones", señaló.

Según pudo saberse, ese aspecto ya no representa un obstáculo. Existe acuerdo económico y también predisposición de la dirigencia para atender varios de los requerimientos planteados por el entrenador.

Lo que resta definir ahora es el proyecto deportivo que acompañará su continuidad.

Madelón pretende conocer con precisión cuáles serán los objetivos institucionales para el próximo semestre, qué recursos tendrá el club para sostener la competitividad del plantel y cuál será la política de refuerzos en un mercado donde varios futbolistas importantes podrían ser transferidos.

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El entrenador considera fundamental dar un salto de calidad para seguir siendo protagonista y entiende que las incorporaciones serán determinantes para alcanzar esa meta.

Por eso, las conversaciones actuales están enfocadas en encontrar coincidencias respecto al armado del plantel y las aspiraciones deportivas para lo que viene.

El panorama es alentador y existe confianza de ambas partes en llegar a un acuerdo definitivo. Sin embargo, Madelón sigue siendo fiel a su estilo: analizar cada detalle antes de tomar una decisión que marcará el futuro inmediato de Unión.

Unión Madelón Spahn
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