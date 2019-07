Unión: el último que apague la luz

En un par de semanas se desmanteló la base del equipo rojiblanco que tantas satisfacciones le brindó al hincha y que clasificó de manera seguida a dos Copas Sudamericanas.

Si bien está previsto y era lógico que se produzcan algunas salidas, nadie imaginaba que fueran tantas y en tan poco tiempo. Las primeras decisiones por parte de Leonardo Madelón y la dirigencia, fueron las de no renovar los contratos de dos referentes como Nereo Fernández y Jonathan Bottinelli.

Y en las últimas horas el Tate cerró las ventas de Diego Zabala (Central) Mauro y Bruno Pittón (San Lorenzo). Sumado a la transferencia de Emanuel Britez (Central) que venía de jugar dos temporadas en Independiente.

Mientras que el otro futbolista titular que tampoco continuaría en Unión es Franco Fragapane, quien aún no respondió a la oferta que le realizó la dirigencia para adquirir el 50% del pase.

Así las cosas, Unión estaría perdiendo más de la mitad del equipo titular (Fernández, Bottinelli, B. Pittón, M. Pittón, Zabala y Fragapane). Es decir que Leonardo Madelón tendrá que reconstruir el bloque defensivo y también el mediocampo.

La buena campaña que realizó el Tate le permitió revalorizar al plantel y por ello llegaron las ofertas. Así las cosas, en este caso la dirigencia priorizó el campeonato económico por sobre el deportivo.

Como nunca, a Unión le ingresará un dinero importante, (algo más de 4.000.000 de dólares), pero también es cierto que tendrá que salir a reforzarse dado que la estructura titular quedó pulverizada.

Se verá si la idea es traer tres o cuatro jugadores que vengan a ser titulares y potenciar a los más jóvenes dándoles chances de sumar minutos. Algo que no sucedió en los últimos tiempos. O si Madelón pedirá directamente que lleguen seis refuerzos que se pongan la camiseta y jueguen.

De todos modos, da la sensación que si se buscaba dar un salto de calidad en lo deportivo, parece complicado de lograrlo al menos en lo inmediato, ya que Madelón tendrá que armar un equipo nuevo.

Tendrán que ser precisos los dirigentes a la hora de buscar los refuerzos y no equivocarse. Tiempo no sobra, ya que en un mes estará comenzando la Superliga y de aquel Unión que terminó el semestre no queda casi nada.

Ya a que las salidas mencionadas, también hay que apuntar la ida de Augusto Lotti quien alternaba titularidad en la delantera. En tanto que se gestiona la continuidad de Damián Martínez cuyo préstamo vence el 30 de junio. Son optimistas en llegar a un acuerdo.

Después de dos años en el que los hinchas recitaban el equipo de memoria, ahora tendrán que comenzar a familiarizarse con otros nombres. De este modo, se producirá un recambio muy importante, a esta altura pareciera desmesurado. Tarea titánica para el DT y su cuerpo técnico.

Porque a los seis titulares mencionados, habría que sumarles a Lucas Gamba y Franco Soldano. El primero se fue libre a mediados del 2018 y el segundo en enero de este año.

Entonces, habría que decir que en un año de Unión se fueron ocho titulares, los únicos sobrevivientes son Yeimar Gómez Andrade, Nelson Acevedo y podría incluirse a Martínez si se llega a un acuerdo.

Claramente el aspecto económico se impuso al deportivo. Unión necesitaba vender y achicar deuda. Lo hizo y ahora se verá si la decisión de Luis Spahn fue acertada o no. El tiempo dará su veredicto.