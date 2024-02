" No sé si fue lo más flojo hasta acá, sino quizás donde más nos equivocamos en las terminaciones . Ahí fallamos los dos equipos. Lo del perro fue lo más divertido (risas). Teniendo en cuenta el rival y que con su gente empuja, nos plantamos y jugamos de igual a igual. No sufrimos mucho y tuvimos las aproximaciones más claras. Teníamos un rival duro y complicado y le jugamos de igual a igual. Nos equivocamos mucho donde hay que resolver. Nos sirve este resultado y ahora se viene el partido con Newell's en casa. Hay que tener afinidad en el juego. Los errores fueron al tomar la decisiones ", explicó Kily en conferencia.

Luego, el DT hizo referencia al sistema 5-3-2: "Venimos jugando desde que asumimos así. Es un número, pero después depende del rol que toman los jugadores y de la idea que uno baje. Llegamos con los dos laterales, pero siempre tratando de mantener un equilibrio. Veo que los jugadores están cómodos así y lo ratificamos. No es que nos haga más defensivo, todo lo contrario, atacamos con mucha gente y presionamos alto. El ritmo fue cansino y el calor pesó, por eso nos equivocamos mucho".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1754636972667154585&partner=&hide_thread=false ¡OOOOLE! ¡OOOLE! Espectacular lo de la gente de San Lorenzo con el perrito que invadió el campo.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/41JI5ruSZ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 5, 2024

"La intensidad es normal que bajemos, porque venimos de dos partidos desgastantes y hay poco tiempo de recuperación. NI hablar del calor en el país. Tengo que entender que son personas y el esfuerzo es mucho. Es una seguidilla muy importante. Pero no corrimos peligro ante San Lorenzo, que no nos generó casi nada. Las más claras fueron de Unión. Pero no me conforme con eso y tenemos que mejorar mucho. Tenemos que ganar ahora y hacernos fuertes en casa", agregó.

Cristian González.jpg Para Cristian González es un punto "importante" para Unión. Télam

Unión tiene hasta el viernes para sumar otro refuerzo y Cristian González insistió en que lo necesita: "Tenemos posibilidades todavía. Es un mercado muy loco y seguramente aparecerá cuando menos se espera. Necesitamos ese futbolista que nos permita una variante en el juego".

Volviendo a la necesidad de tener variantes, tiró: "Todos estamos padeciendo esto. Es normal que lleve tiempo la adaptación, pero no lo pongo como excusa. Seguiremos con esta idea para que el jugador nuevo lo entienda y dé lo mejor. No pasa por un tema de que los que llegaron no estén a la altura, sino que juega el que mejor está. Buscamos variantes en cada partido. En este partidos erramos los caminos. El rival defiende bien y tenemos que buscar variantes. Uno intenta cada semana dependiendo rival ver cómo atacarlo. Todo cambia. Está en nosotros saber adaptarnos y está claro que nos está costando la conexión para que los delanteros tengan más claras a las acciones. San Lorenzo es un grande, que juega Libertadores y tenemos que estar conformes. Me hubiera gustado tener los tres puntos, pero es todo muy parejo. Esperemos encontrar fluidez ante Newell's".

También hizo referencia a la falta de gol: "Es un problema de rachas, donde no podemos convertir. No tuvimos situaciones en este partido, pero con Estudiantes sí. Esto es una situación en la que insistimos en la confianza de los chicos y que sigan intentando. Es un combo y nosotros como equipo tenemos que buscar los caminos para que tengan mejores opciones. Es una racha que ojalá se pueda cortar".

En otro tramo, fue claro respecto a la decisión de Jonathan Gómez, el refuerzo que no pudo traer: "Hubo un interés de Unión, sobre todo de mi parte, pero él decidió quedarse en Racing y luego por algo personal se inclinó por Central. No es que se reflotó".

En el final, evitó decir que el partido que viene será especial: "Soy el técnico de Unión y quiero ganarle a todos. No por eso lo voy a tomar de manera particular por ser Newell's el rival, así que buscaremos hacer lo posible para ganarle en casa"