En un primer tiempo por demás de discreto, San Lorenzo fue más que Unión, aunque le costó generar chances claras como para convertir. A excepción de 10' en donde se plantó en campo rival, en el tiempo restante, el Tate se retrasó demasiado en el campo corriendo detrás de la pelota.

Le costó sostener el balón y fue el Ciclón el que monopolizó la tenencia. No hubo situaciones concretas de gol pese al dominio, al punto tal que Nicolás Campisi no tuvo trabajo. Fue más lo que insinuó que lo que terminó concretando. El elenco rojiblanco no encontró los caminos como para inquietar al arco rival.

Apenas un centro de Lucas Gamba al primer palo que Adrián Balboa de frente al arco no alcanzó a conectar y el balón cruzó toda el área. Después no generó nada en ataque, ya que no tuvo profundidad por las bandas y los laterales no tuvieron preponderancia en los metros finales, como había sucedido ante Estudiantes.

Está claro que Unión es un equipo con escasa profundidad y que en esos primeros 45' apenas remató dos veces y ninguno de ellos tuvo como destino el arco azulgrana. Una muestra concreta de las dificultades que evidenció, más allá de la tenacidad y la intensidad con la que jugó a la hora de buscar neutralizar a San Lorenzo.

Al Tate le faltó ambición, esbozó un intento de jugar en campo rival, pero esa postura se desvaneció rápidamente. Así las cosas, fue un equipo preparado para esperar y poder salir con algún pelotazo aprovechando la velocidad de Gamba y Mauro Luna Diale, pero la defensa local estuvo atenta para advertir esos movimientos.

¡UN EMPATE CON SABOR A POCO EN EL NUEVO GASÓMETRO! | San Lorenzo 0-0 Unión | RESUMEN

En el segundo tiempo se observó lo mejor del equipo rojiblanco, ya que equilibró el trámite del partido e incluso estuvo más cerca de abrir el marcador. El Tate contó con muchos espacios, pero una vez más adoleció de precisión dentro del área en varias acciones propicias para convertir.

La más clara de San Lorenzo fue un tiro libre de Cristian Ferreira que se estrelló en el travesaño. Fue la única chance clara que dispuso el elenco local para quebrar la resistencia rojiblanca. Y Unión por centímetros desperdició varias opciones como para marcar un gol.

Una de ellas fue un centro desde la derecha enviado por Federico Vera que Balboa de frente al arco no logró conectar. Luego Bruno Pittón ejecutó un tiro libre que Miguel Torrén no logró capitalizar y el balón se fue al lado del caño izquierdo del arco azulgrana.

Pero no fueron las únicas, ya que Facundo Altamirano se lució al tapar un tiro de Enzo Roldán que se metía en el primer palo y a pura reacción fue al piso para rechazar el balón. Y posteriormente Gonzalo Morales en vez de buscar rematar con la derecha intentó anticipar un centro con su pierna zurda y terminón fallando.

Así las cosas, el Rojiblanco mejoró en el segundo tiempo y rescató un empate valioso, pero sigue siendo muy preocupante su falta de gol. Es un equipo inoperante en ataque que no logra aprovechar las ventajas que el rival le otorga y eso se traduce en los resultados, ya que ante Estudiantes fue similar, aunque en esta ocasión no perdió.

Unión claramente es un equipo serio y concentrado de mitad de cancha hacia atrás y otro cuando tiene que atacar. Lo sostienen atrás sus defensores y los volantes que meten y corren, pero los de arriba no lo salvan nunca. Esta vez fue titular Balboa y terminó pasando desapercibido.

El DT cambia de nombres en ataque pero el resultado es el mismo. Da la sensación de que es lo mismo que juegue Balboa, Orsini o Morales, porque ninguno de ellos es solución. En consecuencia, el Tate depende de que los del medio o algún defensor sorprendan como sucedió en la victoria ante Racing.

Síntesis

San Lorenzo: 13-Facundo Altamirano; 8-Agustín Giay, 4-Jhohan Romaña, 22-Gastón Campi, 23-Gastón Hernández, 21-Malcom Braida; 17-Elian Irala, 50-Francisco Perruzzi; 10-Nahuel Barrios, 18-Cristian Ferreira y 11-Adam Bareiro. DT: Rubén Insúa.

Unión: 1-Nicolás Campisi; 16-Federico Vera, 32-Nicolás Paz, 2-Miguel Torrén, 3-Claudio Corvalán, 14-Bruno Pittón; 28-Mauro Pittón, 5-Joaquín Mosqueira; 7-Mauro Luna Diale, 77-Adrián Balboa y 18-Lucas Gamba. DT: Cristian González.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 0' Cristian Tarragona x Perruzzi (SL), 17' Enzo Roldán x M. Pittón (U), Mateo del Blanco x B. Pittón (U), 24' Gonzalo Morales x Balboa (U), 26' Tobías Medina x Giay (SL), Manuel Insaurralde x Barrios (SL), 41' Patricio Tanda x Mosqueira (U), Nicolás Orsini x Gamba (U), 44' Nahuel Arias x Ferreyra (SL).

Amonestados: Paz y Vera (U), Irala (SL).

Expulsados: Irala (SL)

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Pedro Bidegain.