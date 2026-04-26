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¿Unión le debe a Belgrano por el pase de Agustín Colazo?

En Córdoba se informa que Unión tendría una deuda por el pase de Agustín Colazo, en lo que podría ser la llave de negociación para comprar a Thiago Cardozo

Ovación

Por Ovación

26 de abril 2026 · 11:24hs
¿Unión le debe a Belgrano por el pase de Agustín Colazo?

Prensa Unión

La última semana trascendió en Córdoba el supuesto interés de Belgrano por comprar al arquero Thiago Cardozo, lo que rápidamente hizo ruido en Unión. Un cruce de rumores que por ahora no tiene algo firme, pero que marcha en torno a buscar pagar menos de la opción.

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La intención del Pirata es clara: retener al guardameta, pero sin ejecutar los 1.200.000 dólares estipulados en la opción de compra, algo que por ahora choca de frente con la postura firme del Tatengue.

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En Santa Fe no hay apuro. La dirigencia rojiblanca se mantiene plantada en las condiciones previamente acordadas y confía en que el interés de otros clubes por el uruguayo puede fortalecer su posición y evitar concesiones.

¿Unión le debe a Belgrano?

Sin embargo, en las últimas horas surgió un elemento que podría alterar el tablero. En Belgrano aseguran que existe una deuda pendiente vinculada a la adquisición del 50% del pase de Agustín Colazo, una operación previa entre ambas instituciones. Este punto aparece como posible herramienta de presión para destrabar la negociación o, al menos, como argumento para discutir cifras.

Thiago Cardozo.jpg

Aún así, en Unión no se observan señales de ceder en lo inmediato. La dirigencia sostiene su postura y, por ahora, no da lugar a reinterpretaciones: cualquier avance deberá respetar los términos establecidos. El desenlace, por el momento, sigue abierto y entre varias versión.

Unión Belgrano Agustín Colazo
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