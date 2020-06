Unión llegó a los tres meses sin técnico

La tarea para encontrar al reemplazante de Leonardo Madelón fue más complicado de lo esperado para la dirigencia de Unión. Si bien es cierto que la cuarentena por la pandemia del coronavirus dio un mayor margen, el tiempo pasó y a pocos días que finalicen varios contratos, todavía el nuevo técnico no está. Precisamente este jueves se cumplen tres meses, siendo el único en Primera División.

Quizás el haber apostado por Sergio Rondina generó confianza interna y cuando la respuesta fue negativa hubo que empezar nuevamente a levantar cimientos en busca de otro nombre. Fue así como la danza de nombres creció y, por más que se siguen dando charlas y acercamientos, por ahora no hay una definición. Esto sí, Unión se ahorró unos buenos mangos respecto a ese salario en una situación en la que hubo hacer recortes para paliar la crisis económica.

Sergio Rondina.jpg Sergio Rondina tenía todas las fichas para ser el reemplazante de Leonardo Madelón, pero rechazó la oferta de Unión. Prensa Arsenal

Pero la renta es cada vez menor y, como hay varios temas que abordar, pasó a ser una definición inminente. El presidente Luis Spahn dijo que en los primeros días de junio se iba a conocer al flamante técnico, sin embargo, ya está por terminar la primera quincena y el nombre no está. Esto también repercute en los jugadores. Sobre todo en aquellos que deben resolver su futuro en Santa Fe o bien en otro lado.

Es cierto que se trata de un escenario atípico, nunca antes visto y no suele ser sencillo para nadie. Menos para los clubes que manejan presupuestos muy altos y todos especulan con sacar lo máximo. Unión no tiene para tirar manteca al techo, pero sí el presupuesto que dispone para contratar al conductor del equipo. Uno bastante inferior al de Leonardo Madelón, pero no menos sustancioso.

Leonardo Madelón.jpg Leonardo Madelón renunció el pasado 12 de marzo. UNO Santa Fe | José Busiemi

Hoy da la sensación que se apunta a técnico con trabajo y rodaje. Por eso varios fueron quedando en el camino. Asimismo, que no se traté necesariamente con alguien con raíces en el club, que es gran medida lo que genera algo distinto en la gente. Sino más bien, una persona que sepa del paño y acomode la estantería.

La quita de los descensos libera un poco la presión sobre los resultados apostando a un proyecto largo y ahí es donde está la coyuntura. Es algo que deben resolver Luis Spahn y el secretario deportivo Martín Zuccarelli a la brevedad para avanzar en el nuevo Unión para la vuelta del fútbol. Van ya 90 días.

¿Cuándo se conocerá el nuevo estratega rojiblanco?