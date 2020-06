Lo que juega a favor y en contra de Azconzábal y Gorosito

El retorno de las prácticas tiene una tentativa fecha para los equipos de Primera División, con lo cual los dirigentes de Unión agudizan el ingenio para intentar cerrar la contratación del nuevo entrenador, donde todo apunta que Juan Manuel Azconzábal y Néstor Gorosito tengan un mano a mano en la elección final.

En el arranque de la búsqueda del nuevo entrenador de Unión, los dirigentes apuntaron por nombres de peso como Gustavo Alfaro y Jorge Almirón, que quedaron rápidamente descartados, al igual que el de Juan Manuel Azconzábal. Entonces fue cuando todos los cañones se dirigieron a Sergio Rondina, más allá que entre una larga lista también aparecían Azconzábal y Gorosito.

Pero Sergio Rondina, luego de haber tomado contacto con los dirigentes de Unión, quienes le mostraron el proyecto deportivo, se decidió por quedarse en Arsenal, que le ofreció 18 meses más de contrato. Entonces volvieron a aparecer en escena los nombres de Azconzábal y Gorosito, aunque con diferentes realidades.

En dicha búsqueda tampoco hay que descartar que surja algún entrenador que todavía salió a la luz, o que tomen fuerza los que aparecen en un segundo escalón, donde aparecen Néstor Lorenzo, Bruno Marioni y Eduardo Magnín, quien en esta semana reconoció un encuentro con el mánager Martín Zuccarelli, más allá que es consciente que corre desde atrás en la carrera por ser el nuevo entrenador de Unión.

Azconzábal por estas horas intenta en Chile, donde realiza una cuarentena de 14 días, la salida de Deportes Antofagasta, que más allá de no contarlo para la próxima temporada, ya que incluso comenzó a buscar entrenador, se le resulta dificultosa debido a que se reclama una importante suma de dólares en concepto de resarcimiento económico para romper el contrato.

El nombre del Vasco Azconzábal es quien más consenso reúne en el seno de la Comisión Directiva, debido a su gran trabajo en Atlético Tucumán, las grandes referencias que hay de su trabajo y por el conocimiento que tiene Martín Zuccarelli, con quien coincidió en Estudiantes, cuando fueron entrenador de Primera y Reserva, respectivamente.

Pero hay algunas cuestiones que no terminan de convencer, como es lo dilatadas que están las negociaciones para lograr su salida de Antofagasta. Los dirigentes ya le hicieron llegar una propuesta económica pero no están dispuestos a pagar ningún tipo de dinero para que pueda resarcir al club chileno para que luego se convierta en el entrenador de Unión.

En cuanto a las otras cuestiones que no convencen sobresale que es representado por Christian Bragarnik, con quien los dirigentes de Unión pretendían cortar vínculos luego de una extensa relación, debido a que manejaba los destinos de Leoanrdo Madelón, exentrenador de Unión.

Mientras que otras de las cuestiones negativas y que podrían jugarle en contra Azconzábal se puede mencionar a que no tiene un cuerpo técnico armado, ya que solamente cuenta con Ariel Zapata como ayudante de campo, mientras que el resto de los integrantes son de Antofagasta y no llegarían a Santa Fe en caso de ser elegido para entrenador de Unión.

Por su lado, de Gorosito gusta mucho su propuesta futbolística, lo emparentado en cuanto a perfil que tiene con Leo Madelón. Además, tiene una gran actualidad debido al título que logró hace un año con el descendido Tigre, al obtener la Copa de la Superliga.

NéstorRaúl.jpg Néstor Gorosito finaliza el 30 de junio su contrato con Tigre.

Pero también tiene cuestiones que no terminan de cerrar de Gorosito, ya que no está definida su salida de Tigre, donde tiene una reunión pendiente con el presidente Ezequiel Melaraña. En tanto que también no termina de cerrarle al presidente de Unión los rumores sobre que todo el trabajo se basa en lo que realizan sus ayudantes de campo Gustavo Zapata y Jorge Borelli.

Con una fecha tentativa para el regreso de los entrenamientos, los dirigentes de Unión pretenden acelerar a fondo para conseguir al nuevo entrenador, que debe llegar con la clara misión de conformar un nuevo plantel, donde la carrera parece tener un cabeza a cabeza entre Azconzábal y Gorosito.