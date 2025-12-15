Unión mira a Santiago Zurbriggen como posible director deportivo para 2026

Santiago Zurbriggen cierra su temporada en la Serie D de Italia y regresaría a la Argentina en las fiestas. En Unión lo analizan como candidato.

El calendario marca el tramo final del año futbolístico para Santiago Zurbriggen , quien afrontará sus últimos dos partidos de 2025 con el Costa Orientale Sarda, equipo que compite en la Serie D de Italia. Tras el cierre de la temporada, tendrá una semana de vacaciones por las fiestas, antes de reincorporarse el 2 de enero, ya que aún le restan seis meses de contrato vigente.

Ese breve paréntesis abre una posibilidad que en Santa Fe se sigue con atención: Zurbriggen podría regresar a la Argentina durante esos días, justo cuando Unión comienza a proyectar definiciones estructurales vinculadas a su futuro deportivo.

En ese contexto, Zurbrigen aparece como uno de los nombres que interesan a la Comisión Directiva de Unión para el cargo de director deportivo, una función que todavía no tiene designación oficial ni contactos formales iniciados, pero que forma parte de las conversaciones internas del club. La dirigencia valora especialmente su mirada moderna del fútbol y su preparación académica, aspectos que fortalecen su perfil para un rol estratégico dentro de la estructura institucional.

LEER MÁS: Unión busca un volante creativo: el primer refuerzo que cambiará el estilo de Leonardo Madelón

Santiago Zurbriggen: Identidad y proyecto

Además de su recorrido como futbolista, Zurbriggen cuenta con una sólida formación profesional: es diplomado universitario en dirección deportiva, entrenador de fútbol con licencia Pro, realizó cursos de análisis táctico y actualmente estudia el profesorado de Educación Física.

Santi.jpg Santiago Zurbriggen está libre y siempre le tira su amor por Unión.

A ese respaldo académico se le suma un factor que en Unión consideran clave: es un hombre de la casa. Surgido en el club, conoce la idiosincrasia tatengue y siente los colores, un valor que gana peso al pensar en la conducción de un proyecto deportivo a largo plazo.

Por ahora no hay definiciones ni avances oficiales, pero el cierre de su año en la Serie D italiana y su posible paso por el país mantienen abierto un escenario que Unión observa con atención, mientras analiza perfiles para un cargo clave en su estructura futura.