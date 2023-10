Por eso habrá más de una misión por delante y el plantel, además del cuerpo técnico, entienden que son claves los tres puntos, porque a esta altura empatar no alcanza por estar todo muy apretado. Una semana tranquila, donde igualmente la prioridad está en recuperar algunos jugadores con molestias.

Cristian González pierde a Franco Calderón por límite de amarillas, por lo que se busca al reemplazante. En este sentido, uno que debe cuidarse es el stopper Nicolás Paz, que ante Colón acumuló la cuarta amonestación (las otras fueron contra Newell's, Godoy Cruz y Platense). Otra de las piezas claves de la defensa, que también tiene "tocado" a Kevin Zenón, que igualmente está mejor.

Nicolás Paz.jpg Nicolás Paz llegará con cuatro amarillas en Unión al partido contra Sarmiento. Prensa Unión.

Asimismo, se conoció que Paz, lateral derecho por naturaleza, pero afianzado ya en Primera como zaguero, también llegó al partido en el Brigadier López con un problema física e hizo el esfuerzo para no perdérselo. Si bien es cierto que en muchas ocasiones esto deja secuelas, en su caso no pasó a mayores.

Deberá estar pendiente de no recibir otra tarjeta, ya que sino se perderá el cotejo de la 9ª fecha ante Boca en La Bombonera, que todavía no tiene fecha ni horario. Se estima que Kily no lo guardará, ya que este es un partido crucial ante el Verde y que pondrá lo mejor en esta lucha por seguir en Primera.