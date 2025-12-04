Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no pudo comprar a Tagliamonte y Costas ya lo considera en Racing

Venció el plazo para que Unión haga uso de la opción de compra por Matías Tagliamonte y debe volver a Racing, donde le comunicaron que será considerado

Ovación

Por Ovación

4 de diciembre 2025 · 18:15hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

La novela sobre el futuro de Matías Tagliamonte llega a su desenlace y no es el que esperaban muchos en Unión, porque no podrá quedarse con el 50% del pase, cuyo plazo para ejecutarse venció el 30 de noviembre. Así, el arquero deberá regresar a Racing, dueño de su ficha. El Tate no tenía 500.000 dólares.

Racing le abre la puerta y Costas ya lo considera

Distintos medios porteños informaron que Gustavo Costas, entrenador de la Academia, ya le comunicó a Tagliamonte que será tenido en cuenta en 2026.

El llamado del DT coincide con el momento del club en ese puesto: la salida de Gabriel Arias y la posible venta de Facundo Cambeses obligan a Racing a reforzar el arco con opciones confiables y el golero que finaliza su contrato en el Rojiblanco el 31 de diciembre, encaja justo en ese panorama.

Matías Tagliamonte

Tagliamonte completó un semestre muy sólido en Unión, donde logró afirmarse como titular y se convirtió en una pieza de seguridad en el cierre del año. Su rendimiento generó consenso interno para intentar retenerlo, pero la mala situación económica del club volvió a imponerse.

El Tate presentará un balance con un déficit millonario y, en ese contexto, resultaba imposible afrontar los 500.000 dólares de la opción, del mismo modo que ocurrió con la situación contractual de Mauricio Martínez.

Qué queda para Unión

Sin Tagliamonte, Unión deberá reacomodar su panorama en el arco para la próxima temporada (ver aparte). La dirigencia y el cuerpo técnico ya trabajan en alternativas, sabiendo que el puesto queda nuevamente abierto.

