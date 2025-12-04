Unión se queda sin arqueros: cuatro posibles salidas preocupan al club

Unión transita semanas decisivas en la planificación del plantel y, en medio de ese armado, surgió un problema inesperado: cuatro arqueros analizan dejar el club , un movimiento que podría modificar por completo el mapa del puesto de cara al 2026 y obligar a tomar decisiones rápidas.

Tomás Durso, actualmente segundo arquero de Unión , llegó a mediados de año desde Atlético Tucumán a préstamo, sin cargo y sin opción de compra . El contrato firmado es por 12 meses, hasta junio de 2026, pero con una cláusula de repesca para diciembre de 2025 , lo que permitiría al “Decano” recuperarlo en este mercado.

Meuli, capitán de Reserva con una oferta concreta del exterior

El arquero Lucas Meuli, referente y capitán de la Reserva, fue una de las figuras del año con el equipo de Nicolás Vazzoler. Sin embargo, su futuro estaría lejos de Santa Fe: su grupo de representación maneja una oferta firme de Arabia Saudita, al punto que el futbolista ya se despidió de sus compañeros, aunque resta que el acuerdo cierre para todas las partes.

Froilán Díaz, seguido desde Ecuador

Otro de los que podría emigrar es Froilán Díaz, arquero que integró la Selección Argentina Sub-17 en el Mundial de Indonesia. En su caso, trascendió un interés del Deportivo Quito, de la segunda división de Ecuador. La propuesta depende de ajustes contractuales y del visto bueno deportivo para avanzar.

Tagliamonte, en un escenario complicado tras la salida de Arias

El futuro de Matías Tagliamonte será fuera de Santa Fe. La opción que tenía el equipo tatengue por el 50% del jugador ya caducó, el arquero tiene que volver a la Academia para evaluar si seguirá su carrera en el club dueño de su pase o si nuevamente va ser cedido.

Un panorama que obliga a Unión a reaccionar

Si se confirman estas cuatro salidas, Unión deberá rearmar completamente el arco en el próximo mercado. El club evalúa alternativas, pero el escenario es sensible: se trata de un puesto clave y la simultaneidad de los movimientos obliga a actuar con celeridad y precisión para evitar quedar desprotegido en la temporada que viene.