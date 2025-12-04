Vazzoler se suma al cuerpo técnico de Unión que encabeza Madelón

Con la salida de Federico Mociulski, el DT de Unión Leonardo Madelón tendrá un nuevo ayudante de campo que es Nicolás Vazzoler

Para el inicio del 2026 el cuerpo técnico de Unión que encabeza Leonardo Madelón tendrá un cambio . Y es que se produjo la salida de Federico Mociulski uno de los ayudante de campo, ya que el otro es Carlos Ruiz .

En este caso, Mociulski quien venía acompañando desde hace tiempo a Madelón , dejó Unión para sumarse al cuerpo técnico del uruguayo Pablo Repetto quien está dirigiendo Independiente Santa Fe de Colombia, equipo que jugará la Copa Libertadores.

Por ello, Madelón se vio obligado a retocar su cuerpo técnico y este jueves se confirmó la noticia de que Nicolás Vazzoler se sumará al cuerpo técnico.

El nombre de Vazzoler fue la primera alternativa y a su favor tiene, el conocimiento de las divisiones juveniles y aparte viene trabajando desde hace tiempo en el club.

Con estos movimientos, el nuevo DT de la Reserva será Francisco Vazzoler, hermano de Nicolás, quienes venían trabajado juntos desde el inicio del 2024.