Bruno Pittón eleva las cargas en Unión y estaría disponible para iniciar la pretemporada

Bruno Pittón ya hace trabajos de campo junto al plantel y estaría en condiciones de iniciar la pretemporada de Unión. Buena noticia para Leonardo Madelón

4 de diciembre 2025 · 14:32hs
Unión recibió una noticia alentadora en el cierre del año: Bruno Pittón eleva las cargas de trabajo y estaría en condiciones de comenzar la pretemporada desde el 2 de enero. El lateral, que se recupera de la rotura de ligamentos cruzados, ya realiza tareas de campo y se muestra cada vez más cerca de obtener el alta.

Para Leonardo Madelón, el regreso de Pittón representa una solución en un sector donde el entrenador prácticamente no tuvo alternativas durante el último semestre. Con Mateo Del Blanco como único lateral izquierdo y algunos minutos de Claudio Corvalán, que quedó relegado, la vuelta del santafesino cobra especial valor de cara al 2025. Está Fernando Díaz también, pero no convenció y por eso fue uno de los refuerzos que no jugó (el otro fue Tomás Durso)

Ocho meses de recuperación para Bruno Pittón en Unión

Pittón lleva ocho meses de recuperación y ya venía realizando trabajos diferenciados en las últimas semanas. Sin embargo, en estos días dio un paso más: comenzó a trabajar casi a la par del grupo, con cargas más altas y supervisión permanente del cuerpo médico.

Si bien aún mantiene ciertos cuidados lógicos para esta etapa, su evolución es notoria y lo posiciona como una opción concreta para el arranque de la pretemporada.

El cuerpo técnico seguirá de cerca su progreso, pero puertas adentro ya lo consideran como una alternativa real para el próximo año. En un puesto donde Unión necesitaba reforzarse, la vuelta de Pittón aparece como una de las mejores noticias que deja el cierre del 2025, con la expectativa de que pueda recuperar su nivel y competir por el lugar en el once titular.

